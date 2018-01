Flere lokalformænd i LA vil ud af regeringen: »Smertegrænsen er nået« Regeringsdeltagelsen giver ikke mening, når skattereformen er lagt i graven, lyder det fra baglandet.

Mens partileder Anders Samuelsen (LA) fastholder, at der stadig er god grund til, at Liberal Alliance sidder i regering, er det ikke alle i partiets bagland, der deler hans opfattelse.

Det skriver DR, der har ringet rundt til Liberal Alliances lokalformænd.

»Vi gik jo i regering for at få nogle skattelettelser, og det har vi jo ikke fået. Det er dybt skuffende«, siger eksempelvis Rune Hjortkjær Meldgaard, der er formand for Liberal Alliance i Aarhus.

Han mener, at partiet udenfor regering kan »stå mere frit«, og han vil derfor foreslå det, når partiets hovedbestyrelse skal mødes fredag.

En sort dag

Presset for at forlade regering kommer efter en dag, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) endeligt lagde regeringens planer om en storstilet skattereform i graven. I stedet vil regeringen forsøge at forhandle en noget mindre skatteaftale på plads med Dansk Folkeparti.

Også i Hedensted er formand Michael Andersen pessimistisk på sit partis vegne efter statsministerens melding.

»Det er en sort dag for blå politik. Jeg mener, at smertegrænsen nu er nået i forhold til regeringsdeltagelse«, siger han til DR.

Andre lokalformænd, som DR har talt med, mener dog, at regeringsdeltagelsen fortsat er fornuftig.

En »socialdemokratisk leverpostejsregering«

Da Anders Samuelsen tirsdag skulle forsvare, hvorfor han endnu engang måtte trække i land på sine løfter om skattelettelser, fastholdt han, at der ikke er tale om et nederlag for partiet.

»Et nederlag er, når skatterne stiger. Skatterne falder, og det gør de konstant, og det har de gjort, mens vi har siddet i regering på en lang række områder«, sagde han.

Søren Nielsen, formand for Liberal Alliances Ungdom, har flere gange argumenteret for, at moderpartiet bør forlade regeringen, fordi den fører »socialdemokratisk politik«.

I et opslag på Facebook gentager han sin opfordring.

»Man er ved at kaste det borgerlige Danmark ud i en flerårig ørkenvandring, hvor ingen ved, hvad den borgerlige position er, og hvad der er reelt borgerlig politik. Derfor er der behov for en borgerlig opposition til regeringen. Den rolle skulle Liberal Alliance gerne tage, men det kan man ikke, så længe man skal være en del af den socialdemokratiske leverpostejsregering, der nu klynger sig til magten«, skriver han og konkluderer:

»Det er ikke borgerligt. Det er magtbegær«.