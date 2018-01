Inger Støjberg skal forklare sin lange tøven På et længe ventet samråd i dag skal Inger Støjberg (V) gør rede for, hvorfor Danmark ikke tidligere har taget bestik af principiel menneskeretsdom om udvisning af syge personer.

Der venter en byge af spørgsmål fra oppositionen, når udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag klokken 12 møder op til åbent samråd på Christiansborg om en sag, der i løbet af den seneste måneds tid har vakt opsigt. Først og fremmest ønsker oppositionen svar på, hvorfor hendes ministerium først nu, mere end et år efter en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), erkender, at dommen har betydning for, hvornår Danmark kan udvise alvorligt syge mennesker, på trods af at talrige eksperter siden sidste forår har fastslået netop det.

Næstformanden i Udlændinge- og Integrationsudvalget, Astrid Krag (S), kalder det en »meget bekymrende« sag.

»Man kan selvfølgelig ikke have et ministerium, der administrerer efter nogle regler, man er i tvivl om overhovedet er lovlige. Det er helt grundlæggende for retssikkerheden i et samfund som det danske«, siger hun.

Kort fortalt blev det med den såkaldte Paposhvili-dom mod Belgien i december 2016 gjort klart, at lande har pligt til at undersøge, om livsvigtig medicin og behandling reelt er tilgængeligt i hjemlandet for den omhandlede person, når det skal afgøres, hvorvidt en alvorligt syg udlænding skal sendes hjem eller have humanitær opholdstilladelse.

Indtil nu har praksis i Danmark været at undersøge, om behandlingen mere principielt er tilgængelig i det pågældende land. Først i lørdags meddelte Inger Støjberg i en pressemeddelelse, at man på grund af dommen i december 2016 nu sætter behandlingen af den slags sager i bero og vil justere praksis.

Nabolande har ændret praksis

I lighed med ordførere fra andre partier fremhæver Astrid Krag, hvordan det også er kommet frem, at både Norge og Sverige relativt hurtigt efter dommen har taget bestik af den.

Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, vil blandt andet gerne vide, hvor mange mennesker der kan have fået ulovligt afslag på humanitær opholdstilladelse i Danmark, og hvad der måtte være sket med de mennesker.

»Den gamle praksis, som efter alt at dømme strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention, har i Danmark været praksis frem til i lørdags. Det bør ikke kunne ske«, siger hun.

Justitsministeriet fastslog onsdag i et svar til udlændingeordfører Josephine Fock fra Alternativet, at de enkelte fagministerier har ansvaret for, at ministeriets egen lovgivning og administrative praksis »er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser«. Støjberg har dog ikke ønsket at kommentere sagen før samrådet.

I hvor høj grad det ville have haft afgørende betydning for afviste ansøgere, hvis de danske myndigheder som i Norge og Sverige også havde justeret praksis efter dommen fra begyndelsen, er på nuværende tidspunkt uklart.

Selv om udlændingenævnet i Norge (Utlendingsnemnda, Une) umiddelbart efter dommen redegjorde for de faglige konsekvenser af domstolens afgørelse, har den endnu ikke haft afgørende betydning for udfaldet i enkeltsager, oplyser Une til Politiken:

»Une har ikke behandlet en sag efter Paposhvili-dommen, hvor sundhedsproblemerne hos en klager har været så alvorlige, at de har opnået den vældig høje tærskel, som opstilles efter EMD-praksis«.

Hos Migrationsverket i Sverige kan seniorjurist Lolita Eriksson ikke sige, hvorvidt dommen har medført flere opholdstilladelser.