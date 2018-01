Lokalformand om Samuelsens undskyldning: »Troværdighed får man altså ikke tilbage af at sige undskyld« Partilederens eftertrykkelige undskyldning preller af på kritiske røster. De kræver handling.

Baglandskritik er en usædvanlig disciplin i Liberal Alliance, men i de seneste par dage har den ene lokalformand efter den anden offentligt tordnet mod partiets leder.

I aftes reagerede LA-leder Anders Samuelsen på kritikken. Det skete i et opslag på Facebook, hvor lederen lagde særligt eftertryk på én pointe:

»UNDSKYLD!«.

Undskyldningen kom lige akkurat før, at en stribe af lokalformænd på forsiden af Jyllands-Posten skærpede tonen over for både partilederen og regeringsprojektet yderligere.

»Kaptajnen har sænket skuden«, lød det blandt andet fra lokalformand i Dragør Trine Søe, mens John Dalgaard, der er lokalformand i Lejre kaldte situationen for »en katastrofe«.

Samuelsens troværdighed

Efter at have sovet på undskyldningen fra partilederen er kritikken fra John Dalgaard præcis ligeså skarp, som før undskyldningen.

»Det ændrer ikke så meget på kritikkken. En undskyldning er en undskyldning, men troværdighed får man altså ikke tilbage af at sige undskyld. Der skal handling til«, siger John Dalgaard.

I Lejre er det både Samuelsens facon, der får det til at boble.

»Jeg har tabt tilliden til Anders Samuelsen. Man skal ikke blæse noget stort op, som man ikke holder«, siger han.

Men også beslutningen om at blive i regeringen efter nederlaget på skatten vækker undren.

»Jeg så da gerne, at de gik ud af regeringen, men det er ikke op til mig«.

Heller ikke i Mariager Fjord får lederens undskyldning kritikken til at forstumme.

»Jeg vil stadig sige, at vi ikke skal sidde i regering. Vi skal ikke sidde på de taburetter bare for at sidde der, hvis vi ikke kan rykke noget«, siger lokalformand Henning Børgesen.

»I har brugt rigtig meget tid«

På Christiansborg får den vedholdende kritik dog ikke Anders Samuelsen til at drage konsekvenser. Efter morgenens møde i partiets folketingsgruppe hæftede han sig særligt ved antallet af kritiske røster.

»Så vidt jeg har noteret mig, så er det et par få stykker. Og sådan vil det jo altid være, der er jo ikke noget parti, hvor der er 100 procent opbakning til en leder«, sagde Anders Samuelsen og konkluderede:

»Jeg har fuld opbakning i folketingsgruppen, jeg har fuld opbakning i partiet. Jeg tror, I har brugt rigtig meget tid på at finde et par stykker, der havde kritiske bemærkninger - også i forhold til mig«, siger han og understreger, at han ikke har intentioner om at forlade lederposten i partiet.

Lederens håndtering af kritikken gyder langt fra olie på vandene i Lejre.

»Hvis man er en god leder, tager man det som en seriøs kritik og lytter«, siger John Dalgaard.

Kritikken buldrer videre

Offentlig kritik fra baglandet i LA er et sjældent syn.

Lokalformand i Esbjerg Rene Christensen-Dokbua var den første til offentligt at kritisere partiledelsen, da regeringen tirsdag trak stikket på de kulsejlede forhandlinger om skat.

»Vi har langt hen ad vejen været meget partitro, fordi vi mente, at det var det rigtige at gøre på det tidspunkt, men nu er vi nødt til at sige noget, for det går ikke længere«, siger Rene Christensen-Dokbua og understreger, at bestyrelsen i Esbjerg står samlet bag kritikken, der bestemt ikke gik ubemærket hen.

»Efter jeg skrev opdateringen, væltede det ind med beskeder«.

I begyndelsen var det vrede beskeder, over at kritikken blev delt med offentligheden, men der skulle ikke gå lang tid før flere formænd fra de lokale foreninger stemte i.

Heller ikke i Esbjerg lægger lederens undskyldning en dæmper på kritikken.

»Det er altid meget godt, at folk siger undskyld, men jeg synes stadig ikke, at det giver mening at være i regering. Vi er kommet for langt væk fra vores kerneværdier«, siger Rene Christensen-Dokbua

Partiets hovedbestyrelse mødes fredag.