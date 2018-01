Inger Støjbergs sag forfra: Balladen om en 13 måneder gammel dom Hvor længe må der gå, før danske myndigheder tager bestik af en principiel dom og ændrer praksis på udlændingeområdet? Det er omdrejningspunktet i en sag om syge udviste udlændinge, som Inger Støjberg (V) i dag skal i samråd om. En sag, som primært Radio24syv har gravet frem.

Dommen

13. december 2016 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg en principiel sag om udvisning af en alvorligt syg, georgisk mand, Paposhvili, der nåede at dø, inden dommen faldt. Domstolen nåede frem til, at Belgien, som ville udvise manden, burde have undersøgt, om manden reelt havde mulighed for at få den nødvendige behandling i sit hjemland, før han blev udvist.

Det var med andre ord ikke nok – som det også hidtil har været dansk praksis – at konstatere, at medicinen generelt kunne fås i det pågældende land, når et land afgør, om en udlænding kan få humanitært ophold, fastslog domstolen.

Lande, som gerne vil udsende en person som Paposhvili, har altså en udvidet undersøgelsespligt til at sikre, at personen i sit hjemland vil have en faktisk adgang til den nødvendige behandling – eksempelvis økonomisk og praktisk. Menneskerettighedsdomstolens var principiel og lagde dermed indirekte op til, at også den danske praksis på området bør lempes.

Advarsler

De danske udlændingemyndigheder bliver flere gange i 2017 gjort opmærksom på dommen. I april skriver seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Peter Vedel Kessing om dommen i tidsskriftet EU-ret. Instituttet skriver direkte til ministeriet i maj.

I både marts og april skriver en embedsmand fra Justitsministeriet til en embedsmand i Udlændinge- og Integrationsministeriet og gør opmærksom på dommen og dens mulige følgevirkning i Danmark.

»Vi er lagt fuldstændig fladt ned, så vi har ikke haft tid til at kigge nærmere på den endnu«, lyder svaret fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Justitsministeriet i april.

Det har Radio24syv afsløret via aktindsigter, som også Politiken efterfølgende har fået.

I april forklarer eksperter i Dagbladet Information, at Danmark bør ændre praksis efter dommen. Endelig har Radio 24syv afdækket, at fire advokater siden dommen har rettet henvendelse til ministeriet om den.

Sagerne

Flere danske sager kan være afgjort på forkert grundlag siden dommen i december. Hvor mange ved vi ikke, men i 2017 fik mindst ni personer (opgjort i november) afslag på forlængelse af deres humanitære opholdstilladelse – det er med andre ord tidligere blevet vurderet, at de levede op til at være ’syge nok’ til at komme i betragtning.

Det gælder blandt andre afghanske Naser Husseini, der blev udvist i slutningen af februar 2017. Han er syg og har brug for hjertemedicin, som han efter eget udsagn kke kan skaffe i Afghanistan. Udvisningen af ham skete godt et par måneder efter dommen fra menneskerettighedsdomstolen, men afslaget på hans ansøgning om forlængelse af humanitær opholdstilladelse blev truffet på baggrund af den hidtidige danske praksis.

Om han ville have fået forlænget sin humanitære opholdstilladelse, hvis de danske myndigheder forinden havde justeret praksis i overensstemmelse med dommen fra menneskerettighedsdomstolen, kan vi ikke vide.