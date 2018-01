Nu oprettes en specialenhed: Støjbergs ministerium undlod overvågning af principielle domme Mangel på faste overvågninger af internationale domme er medvirkende til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke justerede dansk praksis efter dom om udvisning af syge udlændinge, forklarer Støjberg på samråd.

Det har indtil nu tilsyneladende været mere eller mindre tilfældigt, om Udlændinge- og Integrationsministeriet har opdaget og rettet ind efter principielle domme fra eksempelvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som vi skal.

Det kom frem, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag var i samråd om den såkaldte Paposhvili-dom fra december 2016, som de danske udlændingemyndigheder først i sidste uge erkendte, har betydning for dansk praksis.

Det skete på trods af, at det ifølge Justitsministeriet er regeringens ansvar at overvåge menneskerettighedsdomstolens domme, og det er ministeriernes eget ansvar, at lov og praksis rettes ind.

»Man blev i fagkontoret først opmærksom på dommen, da man modtog den fra Justitsministeriet i begyndelsen af marts 2017. Og sagt lige ud, så gik der for lang tid, før man blev opmærksom på dommen, ligesom der herefter gik alt for lang tid, før man fik en endelig fortolkning på plads. Vi skal naturligvis følge med i international domspraksis af betydning for ministeriets opgaver, og vi skal selvsagt lige så hurtigt følge op på konkrete relevante domme«, forklarede Støjberg på samrådet og tilføjede:

»Vi må også konstatere, at der indtil nu ikke i ministeriets departement har været fastsat procedurer med det formål at opfange sager og domme på det internationale område, så man får derfor først kigget indledende på dommen henover april og maj i 2017, og her var den umiddelbare opfattelse, at den gældende praksis på det humanitære område i det væsentlige lå inde for rammerne af dommen bortset fra sagerne omfattet af udlændingelovens § 10 stk. 4. Det var - og det er nu erkendt - forkert«.

Ny struktur skal sikre overvågning

Udlændinge- og integrationsministeren forklarede desuden, at »jeg har nu på baggrund af det opridsede sagsforløb drøftet med min departementschef, hvad der skal til, for at vi bedst muligt sikrer os imod en gentagelse«.

Og hun henviste til, at der oprettes en selvstændig enhed i ministeriet.

»Enheden vil få to centrale arbejdsopgaver. For det første at sikre en tættere og mere koordineret opfølgning i hele koncernen på den internationale retsudvikling på udlændingeområdet fra EU-domstolen og fra EMD (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, red.)«, forklarede hun og tilføjede, at opgaven er at behandle konkrete sager om humanitært opholdstilladelse.

Det nye kontor vil få sin egen ledelse.

Myndighederne vil forsøge at finde syv udviste

Følgen af dommen er, at Danmark har en skærpet undersøgelsespligt, før man giver afslag på humanitært ophold til meget syge udlændinge. Det er ikke nok at konstatere, at den nødvendige behandling og medicin formelt er tilgængelig i hjemlandet - det skal også reelt være tilgængeligt for den pågældende.

»Ministeriet har efterfølgende – og bagudrettet set på et for sent tidspunkt – nærmere fastlagt fortolkningen af dommen. Det har i den forbindelse vist sig, at der mere generelt i visse særlige sager om humanitær opholdstilladelse bør foretages yderligere sagsbehandlingsskridt, da dommen medfører en udvidet undersøgelsespligt i visse sager«, skriver Inger Støjberg i et svar til udvalget.

Den sene erkendelse har fået konsekvenser for flere mennesker. Ministeriet vurderer, at dommen er relevant i 11 sager, hvor syv personer allerede er udrejst eller blevet udsendt. Ministeriet vil nu prøve at finde personerne med henblik på at se på deres sag igen.

Der kan dog være flere tilfælde, hvor ministeriet anbefaler folk at henvende sig til ministeriet, hvis de mener, de er omfattet af forkert sagsbehandling.

»Så er der de syv personer; de skal jo ikke nødvendigvis til Danmark, men vi vil jo prøve nu at få kontakt til dem. Det ligger ikke fuldstændig, 100 procent nagelklart, hvordan vi vil gøre det, men vi vil gøre, hvad vi kan for at få kontakt til de her syv personer«, forklarede Støjberg på samrådet.