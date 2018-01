Tillidsmand: Udlændinge-stramninger bidrager til enormt arbejdspres i Støjbergs ministerium Et enormt arbejdspres på embedsværket kan måske medføre fejl i Udlændingeministeriet, lyder det fra tillidsrepræsentant.

Regeringens mange udlændingestramninger medvirker til et enormt arbejdspres på medarbejderne i Inger Støjbergs ministerium.

Sådan lyder det nu fra tillidsrepræsentant i Udlændinge- og Integrationsministeriet Marie Louise Gammelgård-Larsen, som for første gang udtaler sig om forholdene i ministeriet.

Hun mener ikke, at det kan udelukkes, at arbejdspresset fører til fejl, som det er sket i sagen om udvisning af alvorligt syge flygtninge, og efterlyser flere ansatte i ministeriet.

Når man efter samrådet taler om, at det er et ministerium, der sejler, så synes jeg, at det er meget provokerende, når man ved, hvor dedikerede folk er. Det er et fortegnet billede Marie Louise Gammelgård-Larsen, tillidsrepræsentant i Udlændinge- og Integrationsministeriet

»Der er ingen tvivl om, at medarbejderne herinde i Udlændinge- og Integrationsministeriet har været under et enormt stort arbejdspres. Faktisk siden ministeriets oprettelse. Ministeriet har gennemført mange ændringer på udlændingeområdet, der har været stor politisk bevågenhed på vores område, og der har virkelig været pres på vores arbejdskapacitet«, siger Marie Louise Gammelgård-Larsen, der til daglig er fuldmægtig i ministeriet.

Medarbejdere har været underlagt stort arbejdspres

Inger Støjberg erkendte i går, at der var blevet begået fejl i ministeriet, og at et fagkontor i Udlændingeministeriet i begyndelsen af sidste år havde foretaget en forkert juridisk vurdering af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som burde have ført til en ændring af praksis vedrørende udsendelse af alvorligt syge udlændinge.

Ifølge ministeriets tillidsrepræsentant var netop det omtalte fagkontor udsat for et stort pres oppefra.

»Der er ikke nogen tvivl om, at der har været et stort pres på det kontor, fordi der har været mange stramninger og arbejdsopgaver. Jeg ved som tillidsrepræsentant, at medarbejderne har arbejdet meget længe og meget, meget hårdt. Vi taler om mange lange aftener«, siger Marie Louise Gammelgård-Larsen og fortsætter:

»Jeg har snakket med nogle af medarbejderne i det berørte kontor. De er selvfølgelig berørte, men jeg vil ikke gå ind i selve sagen. Men jeg er enig med ministeren i, at medarbejderne har været underlagt et stort arbejdspres«.

Er medarbejderne berørte, fordi de selv mener, de har lavet fejl, eller fordi de føler, at de er blevet udlagt forkert?

»De er berørte på forskellig vis, så det vil jeg ikke komme mere ind på«.

Hvad er det typisk, som folk i ministeriet føler sig stressede over?

»Det kan jeg ikke sige generelt«.

Tillidsrepræsentant afviser, at ministeriet sejler

Er arbejdspresset også en medvirkende årsag til, at der i højere grad kan ske fejl, som det er sket her?

»Måske. Der er i hvert fald et stort pres. Der sidder enormt mange meget dygtige og kompetente mennesker herinde. Når man efter samrådet taler om, at det er et ministerium, der sejler, så synes jeg, at det er meget provokerende, når man ved, hvor dedikerede folk er. Det er et fortegnet billede«.

Hvad er baggrunden for, at du bliver provokeret, når der har været flere sager, hvor loven ikke er blevet fulgt?

»Jeg sidder ikke med de konkrete sager. Jeg er bare ked af, hvis mine kolleger bliver fremstillet som nogle, der ikke kerer sig om deres arbejde. Det er mennesker, som gør deres bedste hver dag«.

Men det er ministeren, som siger, at fagkontoret har foretaget en forkert juridisk vurdering?

»Det kan jeg ikke gå ind i«.

Støjberg konstaterer, at det er fagkontoret, som har foretaget en forkert vurdering, men tilføjer, at hun ikke har noget at udsætte på medarbejderne. Føler I, at hun holder hånden over jer, eller at hun placerer for stor en del af ansvaret på jeres skuldre?