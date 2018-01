Samuelsen mødes med krav om regeringsexit til LA-møde LA-partilederen skal på fredagens hovedbestyrelsesmøde stå ansigt til ansigt med baglandets skuffelse.

Når partileder Anders Samuelsen fredag eftermiddag tropper op til Liberal Alliances hovedbestyrelsesmøde i Nyborg, vil han blive mødt af et krav, der de seneste dage har ulmet i baglandet: Træd ud af regeringen.

»Jeg har tænkt mig at opfordre til, at vi trækker os fra regeringen«, siger hovedbestyrelsesmedlem Søren Nielsen, der også er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.

»Frem for at rykke kommaer i lovgivningen, som regeringen gør, skal vi rykke befolkningen. Det gør vi bedst uden for regeringen som et reelt alternativ til den omgang socialdemokratiske politik, regeringen fører nu«.

Efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag erkendte, at regeringen må opgive ambitionen om en stor skattereform, har det ikke skortet på kritik fra det normalt støttende LA-bagland.

Flere medier har de seneste dage talt med en lang række lokalformænd. De fleste bakker op om partiledelsen og regeringsdeltagelsen, men en del udtaler sig kritisk om begge dele.

Beklager dybt for alle

Onsdag aften erkendte Samuelsen i et opslag på Facebook, at øretæverne, spotten og latterliggørelsen af ham har været fortjent, og at kritikken er 100 procent i orden.

»Det har ganske enkelt ikke været værdigt - og jeg beklager dybt over for jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet«, skrev han.

Efter yderligere kritik fra baglandet - og snak om en udskiftning i partitoppen - slog Samuelsen torsdag fast, at der 'selvfølgelig ikke' er tvivl om, at han fortsætter som partileder.

Men noget skal gøres, fastholder Søren Nielsen.

»Der bliver nødt til at ske et eller andet i forhold til troværdighedskrisen. Man bliver nødt til at sende vælgerne et signal om, at man har tænkt sig at ændre nogle ting radikalt«.

Hovedbestyrelsesmedlem og formand for Sydjyllands Storkreds Ole Havskov Jacobsen er enig i, at det nu gælder om at genopbygge tillid.

»Der er ingen tvivl om, at vi har fejlet i processen, som det hedder på nudansk«, siger han.

Men han møder ikke op til hovedbestyrelsesmødet med en opfordring om regeringsexit.

»Min opgave er at komme med baglandets stemme, og der er en stor skuffelse«, siger han.

Har ledelsen mødt den skuffelse på tilfredsstillende vis?

»Det er for tidligt at summere op på, hvad svaret er«, siger han.

Hovedbestyrelsen kan heller ikke trumfe folketingsgruppen og partiledelsen, og baglandskritikken vil ikke føre til regeringsexit, lyder vurderingen blandt politiske kommentatorer.

Men Samuelsen gør alligevel klogt i at tage baglandsrøsterne alvorligt, skrev BT's politiske redaktør Andreas Karker torsdag:

»For det er næsten altid små lokale regnskyl og blæsevejr, der senere fusionerer i en kulsort himmel og et gedigent stormvejr«.

Hovedbestyrelsen mødes klokken 15.

ritzau