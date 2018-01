LA-gruppeformand inden krisemøde med bagland: »Det er vores beslutning, om vi vil være i regering eller ej« Efter kritik fra baglandet ventes regeringsdeltagelse at blive et tema, når partiets hovedbestyrelse mødes i dag, siger gruppeformand Leif Mikkelsen.

De kritiske røster er begyndt at pibe frem fra et ellers normalt tavst LA-bagland, efter at regeringen i tirsdags endeligt lagde drømmen om historiske skattereformer i graven og stillede sig tilfreds med mindre skattelettelser for at undgå flere frugtesløse forhandlinger med Dansk Folkeparti.

Flere af partiets lokalformænd opfordrer partiledelsen til at træde ud af regeringen. Nogle mener også, at det er på tide med en ny politisk leder i stedet for Anders Samuelsen, der er blevet kritiseret for sin håndtering af vinterens forhandlinger mellem regeringen og DF.

Liberal Alliances partitop er ikke døv for kritikken, der kommer kort før et hovedbestyrelsesmøde i partiet.

»Det er fuldt forståeligt. Når jeg taler med dem, så hører jeg, at det, de er frustrerede over, er, hvorfor vi ikke får mere af vores politik igennem«, siger Leif Mikkelsen, Liberal Alliances gruppeformand, og peger på, at problemet i høj grad har været manglende politisk vilje fra Dansk Folkeparti.

»Vi kan kun nå igennem med det, der er flertal for i Folketinget. Vi har 13 mandater. Det skal vi minde vores bagland om. Det er sådan, virkeligheden er. Det tror jeg, vi får en diskussion om ved hovedbestyrelsesmødet. I sidste ende er det vores beslutning, om vi vil være i regering eller ej. Det afhænger af, hvor får vi mest igennem. Og der kan vi lave en liste over de ting, der er lykkedes, og en liste over ting, der ikke er lykkedes.«.

»Og der må jeg sige, at for mig at se bliver det tydeligere og tydeligere, at det, der kommer fra LA, skal for enhver pris jordes. Det har været et selvstændigt mål for Dansk Folkeparti, og det har vi gjort for nemt for dem«.

LA har lagt bånd på sig selv

Kan I bedre modstå presset fra DF, hvis I står uden for regeringen?

»Hvem ved det? Vi kan i hvert fald bedre profilere vores mærkesager. Vi har jo lagt lidt bånd på os selv af hensyn til regeringssamarbejdet – ikke fornærme støttepartiet og sådan noget. Derfor har det selvfølgelig sin pris at være i regering, men det har også sine gevinster. Det er det, vi skal snakke om«.

Der er nogle af jeres lokalformænd, der synes, at meget af skylden for det uheldige forløb ligger på Anders Samuelsen. Er der brug for lederudskiftning?

»Nej, det er der ikke. Man skal aldrig skifte leder, når det stormer og blæser – man skal i stedet rykke sammen. Vores opgave lige nu er at stå sammen om Anders. Det var det i går, det var det i dag, og det er det i morgen. Og man skal huske på, at det er folketingsgruppen, der vælger den politiske leder. Derfor er det sådan slet ikke til diskussion – heller ikke til hovedbestyrelsesmødet«.

Så det betyder ikke noget, hvad de utilfredse lokalformænd synes om den politiske leder?

»Jeg lytter gerne til deres frustrationer – det ville være helt tåbeligt, hvis vi ikke gjorde det – og jeg forstår dem. Men det er ikke sådan, at vi skal i gang med nogen afstemning i morgen. Det er slet ikke på tale«.