Skatteministeren: »Man har effektiviseret og sparet for meget, og kontrollen på en række områder er blevet tyndslidt« Nedskæringer i Skat får skylden for milliardsvindel.

Selv om ingen endnu kan stilles til ansvar for de mange svigt som førte til danmarkshistoriens største svindelsag er der skarp kritik af Skatteministeriet i advokatundersøgelsen af svindlen med udbytteskat.

Af rapporten fremgår det, at Skatteministeriet i hvert fald siden 2007 har kendt til den ulovlige praksis i kontrollen, at ministeriets opfølgninger på de alvorlige advarsler har været utilstrækkelig, og at ministeriet har tilsidesat sin pligt til at føre udvidet tilsyn med Skat.

Selv peger skatteminister Karsten Lauritzen (V) på nedskæringerne i Skat som væsentlig årsag til den manglende kontrol.

»Hvis jeg skal pege på en del af årsagen til, at det er gået, som det er, så handler det om de rammebetingelser, der har været under skiftende regeringer, hvor man har effektiviseret og sparet for meget, og kontrollen på en række områder er blevet tyndslidt«.

Denne her skandale har kostet lidt over 2.500 kroner for hver eneste danske skatteyder. Ingen kan stilles til ansvar for de her svigt. Hvordan skal danskerne kunne leve med det?

»Det ved vi jo ikke endnu. Nu kommer der en undersøgelseskommission, hvor en lang række af politikere, der har været ansvarlige i perioden, jeg kommer jo ind i skatteministeriet nogle få uger inden, at denne her skandale ruller, der håber jeg, at man finder ud af, hvem der har været ansvarlige, og hvad der er gået galt. Men den konklusion kan man ikke drage på nuværende tidspunkt«.

»Man havde et meget stort skattevæsen«

Hvem satte de her rationaliseringsplaner i gang?

»Det er foregået under skiftende regeringer. Først og fremmest handlede det om i 2005, hvor man havde et meget stort skattevæsen. Man havde et kommunalt skattevæsen og et statsligt skattevæsen, hvor der var forskel på, hvordan man blev behandlet som borger i Nordjylland og Nordsjælland. Der besluttede man at samle det, og når man samler noget, er der også nogle stordriftsfordele. Der blev det besluttet i 2005 og i øvrigt bakket bredt op i Folketinget, at man ville gøre det, og så har man så haft en effektivisering og sparerunde over en lang årrække, som i virkeligheden kulminerede under den tidligere røde regering«.

Ledelsen i dit ministerie, din departementschef er den samme, som sad i de år, hvor svindlen var på sit højeste, er du tryg ved, at det er den rette departementschef, når der kunne ske så katastrofale fejl på hans vagt?

»En af dem, der er blevet undersøgt i rapporten er min departementschef Jens Brøchner, og der redegør konklusionen på advokatundersøgelsen netop for, at der ikke er anledning til at sætte en finger på det arbejde, han har udført og at komme med kritik af ham. Han har faktisk ikke haft mulighed for at se Intern Revisions rapport fra 2013«.

Har man ikke også et problem, hvis man er chef for et system, hvor en rapport med så væsentlige advarsler ikke havner på den øverste chefs bord?

»Den rapport indeholder jo ikke en beskrivelse af, at her tror vi, at nogen har svindlet for milliarder«.

Nej men der er advarsler om risikoen for svindel?

»Det reagerer man også på. Det reagerer man også på. Men reagerer så ikke tilstrækkeligt, og der bliver ikke fulgt op, men denne her advarsel. Det der billede, som nogen har af, at der er blevet sendt advarsler på advarsler ind om, at der er svindlere, der snyder statskassen for milliarder på udbytteområdet. Det er helt og aldeles forkert, og derfor er det heller ikke rimeligt at pege fingre af en lang række af embedsmænd og at sige, at du skulle have gjort noget, for du fik en klar advarsel. Det er simpelthen ikke rigtigt«.