EL-folketingsmedlemmer risikerer at miste skattefrit tillæg

Slut med at proppe kroppen med hormoner fra p-piller eller anden form for prævention for at undgå graviditet. Det hele kan klares via en app, hvor du blot skal måle din temperatur hver morgen. Så ved du, hvornår det er sikkert at have sex, hvis du ikke ønsker at blive gravid.

Lyder det fristende? Det er der mange kvinder i Sverige, der har syntes. Men i 37 tilfælde endte præventionsapp'en Natural Cycles med at have den stik modsatte virkning. 37 svenske kvinder blev nemlig uønsket gravide på trods af at have brugt app'en, der lover 93 procent sikkerhed.

Disse kvinder har nu meldt app'en til den svenske lægemiddelstyrelse, og det undrer ledende overlæge på Hvidovre Hospital på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, Charlotte Wilken-Jensen.

Hun fortæller, at der er mange kvinder, der opfatter de 93 procent som næsten 100 procent sikkerhed. Derfor mener hun ikke, at de kvinder, der vil lægge sag an, har en særlig god sag.