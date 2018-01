Pape vil begrænse retten til frit at vælge forsvarer

Langvarige straffesager er et stort problem for ofre, der kan have vanskeligt ved at komme videre med deres liv.

Sådan lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der søndag sætter otte nye initiativer i søen for at få straffesager hurtigere igennem retssystemet.

»Det er afgørende, at straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet - både hos politi, domstole og fængsler«, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Et af de nye initiativer går ud på, at en sigtet fremover kun kan vælge en forsvarer med tid i kalenderen.

Ifølge retsplejeloven er der frit forsvarervalg. Men i dag kan en forsinkelse på to til tre måneder danne grundlag for at nægte beskikkelse.

Det vil regeringen stramme op på, så fristen fremover som udgangspunkt er fire uger - og i sager om vold, voldtægt og våbenbesiddelse på offentligt tilgængeligt sted skal der ikke accepteres mere end to ugers forsinkelse.

Forsvarsadvokaterne kritiserer

Det skal også være muligt at afbeskikke en forsvarer, hvis det kan forkorte sagsbehandlingstiden væsentligt.

Idéen om at begrænse retten til frit at vælge forsvarer er blevet kritiseret af blandt andre forsvarsadvokaterne. Pape betoner over for DR, at alle stadig kan få en forsvarer - måske bare ikke lige den, man gerne vil have.

Han nævner eksempler med bandemedlemmer, der har fået beskikket en forsvarer, og som så 'lige pludselig' vil have den samme forsvarer alle sammen:

»Det er at holde retssystemet for nar, for man skal ikke bare tro, at man kan vælge fra alle hylder, når det offentlige betaler«, siger justitsministeren til DR.

Derudover skal en sigtet, der ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.

Politiets indsats styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges en dom.

Det skal også hurtigere afklares, om en dømt person kan få tilladelse til at afsone med fodlænke - og dømte, som skal afsone med fodlænke, skal hurtigere i gang med at afsone.

I 2016 tog det i gennemsnit over 300 dage fra en sag blev anmeldt hos politiet, til en dømt gerningsmand startede med at afsone sin straf.

Justitsministeren forventer at kunne fremsætte lovforslag om de initiativer, som kræver lovændring, til marts.

Det har søndag ikke været muligt for Ritzau at få et interview med justitsministeren.

ritzau