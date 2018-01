S: Papes initiativer mod lange retssager er længe ventet

FOR ABONNENTER

En enlig mor med hjemmeboende børn har valgt at leje børnenes værelser i lejligheden ud. Hun har brug for pengene til at dække de faste udgifter. Gennem flere år har hun været på kontanthjælp, og sammen med sine to teenagebørn bor hun i lejlighedens stue og køkken. Her sover de på madrasser på gulvet. Især sønnen synes, det er flovt, at de bor på den måde, og han har ikke haft kammerater med hjem, siden det blev sådan.

Datteren går i den samme vinterjakke, som hun fik for fire år siden. De købte den, så den havde en størrelse, der var til at vokse i. Nu stumper den på ærmerne og er slidt. De har talt om, at hun bliver nødt til at få en ny næste år.

Møblerne i lejligheden er slidte. Flere af dem er tapet sammen med gaffatape og løse stykker stof ligger henover for at dække det.

Morens sko er utætte. Hun har accepteret, at det er sådan, det er: På våde dage har man våde fødder. For at slide mindre på skoene vælger hun at gå på græs i stedet for på asfalt, når det er muligt. Det er ikke noget, hun tænker over længere, det er bare blevet en vane, der er kommet af at spare på alle ting. Nogle gange minder hun også børnene om det. »Ind og gå på græsset«, siger hun så. Sådan er det også med det pæne tøj. Når hun har været uden for hjemmet og har haft det pæne tøj på, tager hun det af, når hun kommer hjem igen for ikke at slide mere på det end højst nødvendigt.