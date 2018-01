Advokater: Pape krænker tiltaltes ret til at vælge forsvarer

Fremover skal man kun kunne vælge en forsvarer, der har tid i kalenderen, lyder et nyt initiativ fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der sigter efter at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager.

Det er langt fra sikkert, at forslaget vil betyde det store for sagsbehandlingstiden - og samtidig vil det krænke retssikkerheden, lyder kritikken fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

»Det er rimeligt nok, at forsvareren skal have tid i kalenderen, men de meget faste kriterier for, hvornår man anerkender, at der er tid i kalenderen, er alt for snævre«, siger formand Kristian Mølgaard.

»Det udgør for mig at se en reel krænkelse af det frie forsvarervalg«.

»Det har først og fremmest den konsekvens, at man risikerer, at der bliver gennemført sager med en forsvarer, som den tiltalte ikke selv ønsker«.

Ifølge retsplejeloven er der frit forsvarervalg. Men i dag kan en forsinkelse på to til tre måneder danne grundlag for at nægte beskikkelse.

300 dage i gennemsnit

Det vil regeringen stramme op på, så fristen fremover som udgangspunkt er fire uger - og i sager om vold, voldtægt og våbenbesiddelse på offentligt tilgængeligt sted skal der ikke accepteres mere end to ugers forsinkelse.

Det skal også være muligt at afbeskikke en forsvarer, hvis det kan forkorte sagsbehandlingstiden væsentligt.

Forslaget kan få den konsekvens, at flere vil anke deres dom, påpeger Kristian Mølgaard.

»Hvis man får et resultat, man ikke finder acceptabelt – og man ikke har haft den forsvarer, man ønskede – så kan det betyde, at man anker«.

»Det betyder i længden en endnu længere sagsbehandlingstid, øget pres på domstolene og anklagemyndighederne«.

I 2016 tog det i gennemsnit over 300 dage fra en sag blev anmeldt hos politiet, til en dømt gerningsmand startede med at afsone sin straf.

Ifølge Justitsministeriet har 'forsvarernes kalendere' de seneste år været 'den væsentligste årsag' til de lange sagsbehandlingstider i volds- og voldtægtssager.

»Det stiller jeg mig stærkt tvivlende over for. Jeg mener ikke, at man har tilvejebragt et tilstrækkeligt belæg for at påstå det«, siger Kristian Mølgaard.

Han anerkender, at der 'kan være behov for at nedbringe sagsbehandlingstiden', men årsagen skal findes andre steder end i valget af forsvarsadvokat.

ritzau