Regeringen jagter forgæves europæiske SU-snydere Prøvesag ved domstolene kan afgøre, om EU kan hjælpe med at hente SU-gæld hjem til Danmark. Men det er for omstændeligt, mener skatteministeren.

Mens flere og flere udenlandske studerende optager SU-lån i Danmark, er regeringen ikke kommet nærmere et svar på, hvordan den vil sikre, at deres danske studiegæld rent faktisk bliver betalt tilbage til den danske stat.

Problemet er der ellers enighed om blandt både jurister og politikere:

Hvis du som EU-borger tager til Danmark for at læse, har du ret til at få et SU-lån, mens du er her.

Men du kan uden videre problemer rejse retur til dit hjemland og ignorere de girokort, der sidenhen måtte komme fra Danmark.

Eller du kan helt undlade at oplyse din nye adresse til de danske myndigheder, og så får du slet ikke nogen girokort tilsendt. Hvis du ikke betaler frivilligt, er der ikke rigtigt noget, de danske myndigheder kan gøre.

»Det er hævet over enhver tvivl, at det er uacceptabelt, at der er nogen, der kan komme til Danmark, få skatteyderbetalt SU og et lån af den danske stat og så bare tage til et andet EU-land og lade være med at betale de penge tilbage«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Han har sammen med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) sendt et brev til EU-Kommissionen og bedt om hjælp. I svaret fra EU, som Politiken har set, er der dog ikke meget at komme efter.

Et svar uden svar

»Jeg vil kalde det et ikke-svar«, siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, lektor og ph.d. ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, der har læst svaret.

Han henviser til, at EU ikke gør de danske ministre klogere på, hvad deres muligheder er for at komme efter de studerende, der skylder penge.

EU gør det eksempelvis ikke klart, om inddrivelse af SU-gæld kan betegnes som et civilretligt anliggende. Det kan gøre en stor forskel for Danmarks muligheder, for hvis det er tilfældet, kan der oprettes et civilt søgsmål, som falder under Bruxellesforordningen.

»Fidusen ved Bruxellesforordningen er, at man kan komme efter aktiver rundt omkring i hele EU«, siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

Når der har oparbejdet sig en gæld på over 100 milliarder kroner over en lang årrække og skiftende regeringer, så tager det et godt stykke tid at få løst det problem. Og der er det jo desværre sådan, at SU-delen i kroner og øre er mange penge, men en lille del af det store problem Karsten Laurtizen (V), skatteminister

Hvis en dommer i København har sagt god for et krav fra de danske myndigheder, kan en kreditor gå direkte til en domstol i Madrid og sige, at der eksempelvis skal gennemføres en tvangsauktion over de aktiver, som skyldner måtte have. Vel at mærke uden at kravet på ny skal godkendes af en spansk dommer.

»Men det kræver jo for det første, at vi kan finde ham, der skylder penge. Det næste problem er, at selv om vi finder ham, så er det ikke sikkert, han har nogen aktiver«, siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

Hvis et SU-lån ikke er civilretligt, ser han kun to alternativer. Enten må Danmark fortsat opfordre EU til at lave nye, specifikke regler for SU-lån, eller også må vi vente til 2022, når Bruxellesforordningen skal opdateres.

Hvis Danmark besluttede at køre en sag, kunne EU-domstolen i sidste ende afgøre, om Bruxellesforordningen kan være en hjælp i den nuværende situation. Det er dog ikke umiddelbart en løsning, som Karsten Lauritzen er tilhænger af.

»Det er jo meget, meget omstændeligt og meget, meget omkostningstungt«, siger han.