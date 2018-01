Stramning på stramning: Sådan har politikere ændret reglerne for familiesammenføring gennem tiden Skiftende regeringer har jævnligt ændret regler for familiesammenføring. Nu vil Inger Støjberg (V) gøre det igen.

I løbet af de seneste 30 år har skiftende regeringer gjort det både sværere og lettere for visse persongrupper at få deres ægtefælle eller familie her til landet.

Her følger et overblik:

Allerede i 1990'erne strammede politikerne reglerne for familiesammenføring i alt fire gange. Først i 1992 hvor man blandt andet krævede, at ansøgeren skulle have haft opholdstilladelse i Danmark i minimum fem år, førend man kunne få sin ægtefælle til Danmark.

I 1994 og 1997 blev reglerne strammet yderligere. Blandt andet blev der stillet krav om, at familiemedlemmer i Danmark skulle kunne forsørge ægtefællen.

I 1998 blev ventetiden på at blive familiesammenført reelt set hævet fra fem til otte år. Desuden blev forsørgelseskravet lempet for danske statsborgere, men skærpet for udlændinge.

Anders Fogh strammer

I 2002 indførte VK-regeringen en regel - den såkaldte 24 års regel - der skulle forhindre familiesammenføring, hvis en af parterne i et ægteskab var under 24 år.

»Reglen er nødvendig. For at beskytte de unge piger mod de ulykkelige tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber,« sagde daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin åbningstale til Folketinget i 2004.

Samtidig med 24 års-reglen indførte regeringen et tilknytningskrav, der betød, at parret samlet set skulle have en stærkere tilknytning til Danmark end det land, hvor de oprindeligt kom fra. Et element i vurderingen var blandt andet, hvor mange år personerne havde boet i Danmark kontra hjemlandet.

I 2003 indførte politikerne en 28-års regel – senere ændret til 26 års reglen – som betød, at havde man haft statsborgerskab i Danmark i mindst 26 år, behøvede man ikke leve op til tilknytningskravet, hvis man ønskede at få sin ægtefælle til Danmark. Den regel blev dog i 2016 underkendt af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi den favoriserede danskfødte personer fremfor personer, der først er kommet til Danmark senere i livet.

Flygtninge skal vente tre år på familiesammenføring

I 2010 indførte VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti et pointsystem, der supplerede 24-års reglen. Pointsystemet, som belønnede sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring, gjorde det sværere for lavt uddannede og ufaglærte at få familiesammenføring.

Tilknytningskravet fra 2004 gælder imidlertid ikke for flygtninge, da de er forfulgt i deres hjemland, og derfor ikke har mulighed for at rejse tilbage og leve deres familieliv i hjemlandet. Derfor kan man ikke stille så stramme krav til dem. Så i 2015 indførte SR-regeringen en regel for flygtninge, hvor de først efter 1 år kan få familiesammenføring.

Den strammede V-regeringen yderligere i 2016, da Inger Støjberg udvidede reglen til tre år.

I dag gælder krav om, at den herboende person skal være selvforsørgende, begge personer skal være fyldt 24 år, og der skal kunne stilles en økonomisk garanti.