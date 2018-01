Løkke: »Skal vi ikke kalde det indflytning af statslige arbejdspladser...«

Med 465 stillinger til Odense, 306 stillinger til Aarhus, 264 stillinger til Roskilde og 156 stillinger til Aalborg er det de fire universitetsbyer uden for København, der står til at få flest stillinger i regeringens nye udflytningsplan.

Blandt de store flytninger er Miljøstyrelsen, som rykker til Odense. Dermed får Danmarks tredjestørste by del i de statslige arbejdspladser.

»Hvis man har et ønske om at bo et sted i det midtjyske, så er det mere attraktivt, at der ligger arbejdspladser i Aarhus end i København«, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen ved præsentationen af den store udflytningsplan.

»Odense bliver som lokalhovedstad på Fyn stærkere af det her. Aalborg bliver som regionshovedstad i Nordjylland stærkere, og det samme gælder Aarhus«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Danmark skal i balance

Statsministeren understreger, at planen ikke skal ses som mere til de store byer.

»Denne regeringen ønsker, at alle dele af landet skal have muligheder inden for rækkevidde. At vi får et Danmark i balance«, siger Løkke.

Han vil også hellere kalde det en indflytnings- end en udflytningsplan:

»Skal vi ikke kalde det indflytning af statslige arbejdspladser...«, siger han.

Ritzau