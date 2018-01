Embedsmand fra Energistyrelsen: Vi slap! Det er fantastisk! Energistyrelsen har stået øverst på ønskelisten hos flere borgmestre i provinsen, men styrelsen bliver i København.

Det er en glad og lettet embedsmand fra Energistyrelsen, der ringer op.

»Vi har lige klappet direktøren ud af salen«, siger han lettere forpustet.

Overraskelsen er stor hos Lars Georg Jensen og hans 350 kolleger, der allesammen får lov at blive i København - de er ikke blandt de statslige institutioner, regeringen vil flytte til provinsen.

»Som direktøren selv sagde det, så har tanken om udflytningerne ligget i maven i månedsvis. Han nævnte selv, at nu kan vi begynde at rekruttere igen - man kan forvente, at folk rent faktisk vil søge job her igen. Det har påvirket os allesammen dybt - både på organisatorisk og menneskeligt plan«, siger Lars Georg Jensen.

Husmøde klokken 13

Alle var kaldt til husmøde klokken 13, hvor direktør i Energistyrelsen Morten Bæk kunne fortælle sine ængstelige medarbejdere, at Energistyrelsen altså ikke skal flytte til Esbjerg, som mange regnede med - og hvor dele af styrelsen flyttede til under første udflytningsrunde i 2015.

Lars Georg Jensen havde set udflytningen i øjnene og var forberedt på at få trukket tæppet væk under sig, og det samme havde mange af hans kolleger. Han beskriver stemningen i salen:

»Der var højlydte klapsalver og lettelsens suk«.

Var styrelsen blevet udflyttet, havde Lars Georg Jensen betragtet sig selv som fyret. Med kone, barn og netværk i København havde en flytning til Esbjerg været komplet urealistisk.

»Det er virkelig virkelig dejligt. Nu kan vi arbejde uden at have dette på skulderen«, siger han.

I aften har han tænkt sig at trække en flaske vin op.

»Og så vil jeg bare glæde mig over, at det her er overstået«, siger han.

Lars Georg Jensen tror ikke, der kommer flere runder.

»Jeg tror, man har gravet dybt. Når man flytter 15 mennesker med Dansk Sprognævn til Bogense for eksempel. Når vi er sluppet, må det være i erkendelse af, at vi er så tæt forbundne med den politiske proces, at det ville være voldsomt uhensigtsmæssigt at have os langt fra København, hvor alle interessenter befinder sig. Det ville simpelthen være for upraktisk«, siger han.

440 kolleger skal flytte

Mens Energistyrelsen slap, skal hele Miljøstyrelsen til gengæld flytte, og Lars Georg Jensen føler med dem.

»Det er 440 mennesker, der nu er hårdt ramt. Vi har i perioder et stort samarbejde med dem. Det bliver underligt ikke bare lige at kunne cykle til Østerbro men i stedet at skulle med toget til Odense, når vi skal holde møder hos dem. Ikke at der ikke er rart og dejligt i Odense, men det giver jo de samme praktiske problemer for dem - personligt og organisatorisk - at skulle flytte, som dem vi nu undgår«, siger Lars Georg Jensen.

Han er dog først og fremmest lettet.

»Jeg er meget glad, og meget overrasket over, at vi helt slap«, siger han.