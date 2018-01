Udflytning af arbejdspladser: Her er vinderne og taberne Op til afsløringen af flytteplanerne for 1.824 statslige arbejdspladser, har flere kommuner forsøgt at rage styrelser og andet til lokalområdet. Men langt de fleste kommunerne har ikke fået de arbejdspladser, der stod på ønskesedlen. Region Midtjylland er den region, der får tilført flest arbejdspladser, mens Region Nordjylland ligger i bunden med 399 arbejdspladser.

Dagen i dag har kommunerne ventet længe på. I flere måneder op til regeringens nye plan om udflytning af statslige arbejdspladser har op til hver anden kommune kæmpet en indædt kamp for at gøre sig så attraktive som muligt over for regeringen og minister for offentlig innovation Sophie Løhde. Men lige som i enhver konkurrence, er det ikke alle, der kan vinde.

Klokken 13 præsenterede regeringen sin nye plan for udflytning af statslige arbejdspladser, der skal rykke 1.824 jobs ud af de store byer.

Odense er den kommune, der får tilført flest arbejdspladser, da bl.a. Miljøstyrelsens flytning sikrer kommunen hele 465 arbejdspladser. Styrelsen er samtidig en af de tungeste arbejdspladser, der bliver tilført provinsen.

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), er meget begejstret for regeringens beslutning, selvom arbejdspladsen ikke stod på kommunens ønskeliste.

»Jeg er sikker på, at de kan blive et godt match, og så synes vi, at der er en vis retfærdighed i, at vi nu også får mulighed for at uddanne endnu flere til lokalområdet – vi har uddannet til københavnsområdet i mange år«.

Borgmesteren roser samtidig regeringens mod.

»Det er modigt, at de vil flytte så stor en enhed. Odense er aldrig langt væk, så vi tror på, at vi kan løfte opgaven og tiltrække den rette arbejdskraft«, siger Peter Rahbæk Juel.

Både Lemvig og Skive kommuner havde på forhånd annonceret, at de gerne så Miljøstyrelsen i deres lokalområde.

Her er de styrelser, råd og nævn m.m, der skal udflyttes: Miljøstyrelsen (440) flyttes til Odense. Statsligt gasselskab (188) får et nyt samlet hovedsæde i Viborg og et driftscenter i Stenlille. Patientklagestyrelsen (141) deles op i Patientklagestyrelsen med hovedsæde i Aarhus og Styrelsen for Patientsikkerhed i København. Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - Nota (80) flyttes til Nakskov. Energitilsynet (78) flyttes til Frederiksværk. Danmarks Innovationsfond (46) flyttes til Aarhus. De Økonomiske Råds sekretariat (33) til Horsens. Lønmodtagernes Garantifond (31) flyttes til Frederikshavn. Miljømærkesekretariatet (24) flyttes til Løgstør. Dansk Sprognævn (15) flyttes til Bogense. Lokale- og Anlægsfonden (14) flyttes til Nyborg. Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd (11) flyttes til Brovst. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (10) etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond i Frederikshavn. Sekretariatet for Studievalg Danmark (4) etableres under Uddannelses- og Forskningsministeriet med centralt sekretariat i Odense Dele af Politiet (125) Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (95) rykkes til Holbæk. Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration (75) rykkes til Hjørring. Dele af Banedanmark (60) rykker til Ringsted. Dele af Erhvervsstyrelsen (56) rykker til Nykøbing Falster. Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (40) rykker til Ribe. Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (28) rykker til Svendborg. Dele af Moderniseringsstyrelsen (23) rykker til Hjørring. Dele af Statens It (20) rykker til Augustenborg. Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (18) rykker til Svendborg. Dele af Udlændingestyrelsen (15) rykker til Næstved. Dele af Digitaliseringsstyrelsen (13) rykker til Nykøbing Falster. Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (12). Den nuværende styrelse deles op i Patientklagestyrelsen med hovedsæde i Aarhus og Styrelsen for Patientsikkerhed i København. Dele af Nationalt Genom Center (10) rykkes ud i regionerne. Den præcise placering er ikke fastlagt endnu. Dele af Energinet (10) rykker til Stenlille. Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen (6) rykker til Esbjerg. Øvrige (67) Kilde: Regeringen.dk Vis mere

Her får de flest arbejdspladser

Kigger man i stedet på, hvor mange arbejdspladser de enkelte regioner har fået, er Region Midtjylland den klare vinder, der kan se frem til 1.082 statslige arbejdspladser. Blandt sværvægterne har regionen bl.a. fået tilføjet Patientklagestyrelsen (141) og dele af Gælds- og Skattestyrelsen (171).

Selvom regionen ikke har fået tildelt en eneste af de statslige arbejdspladser, 19 kommuner på forhånd havde forsøgt at gøre sig attraktive for, så er Regionsrådformand Anders Kuhnan godt tilfreds.

»Når vi ser det samlede billede, så synes jeg, det ser rigtig fornuftigt ud. Der er jævn geografisk fordeling, og brancherne passer fint med, hvad vi har af kompetencer«.

»Vi skal ikke kun kigge på typen af arbejdspladser, det er i sig selv en styrke, at vi har fået så mange arbejdspladser», siger Anders Kuhnan.

De statslige arbejdspladser, der var allermest rift om var bl.a. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Energistyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gik til Ribe Kommune i Region Syddanmark, der kan se frem til 40 nye arbejdspladser. Både Frederica, Ballerup og Billund havde ellers på forhånd skrevet styrelsen på deres ønskeliste.

Mens dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (95) gik til Holbæk, der i forvejen havde meldt sig selv som kandidat.

Her er de største tabere:

Omvendt er Region Nordjylland den region, der kan se frem til færrest statslige arbejdspladser med kun 399 nye jobs, der bl.a. udgøres af dele af Motorstyrelsen og Gældsstyrelsen.

Selvom regionen fik tilført 476 arbejdspladser til Hjørring og Aalborg i sidste udflytningsrunde, så er Regionsrådformand Ulla Astman (S) ikke tilfreds med den nye fordeling.