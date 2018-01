Se danmarkskortet, by for by, job for job: Her skal de statsansatte flyttes hen Regeringen har onsdag præsenteret sin nye plan for udfllytning af statslige arbejdspladser. Planen går på, at 49 byer skal være hjemsted for i alt 4.024 statslige arbejdspladser og ti uddannelser. Hvor cirka 1.800 af arbejdspladserne i dag ligger i København, mens resten skal bestå af nyoprettede stillinger.

Statslige arbejdspladser Brønderslev (4) – dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Brovst (11) – Sekretariatet for Frivilligrådet. Thisted (51) – dele af Gældsstyrelsen Løgstør (24) – Miljømærkesekretariatet Aalborg (156) – bl.a. dele af Motorstyrelsen Frederikshavn (41) – bl.a. Lønmodtagernes Garantifond Hjørring (112) – Måltal for samling af løn – og regnskabsopgaver i Statens Administration Uddannelsespladser Hobro - Eksport og teknologi Statslige arbejdspladser Viborg (87) – bl.a. dele af statsligt gasselskab Randers (150) bl.a. dele af Gældsstyrelsen Skive (15) – dele af Skattestyrelsen Struer (53) – dele af Skattestyrelsen Hadsten (7) – dele af Arbejdstilsynet Aarhus (306) – bl.a. Patientklagestyrelsen Horsens (53) – bl.a. De Økonomiske Råds Sekretariat Silkeborg (69) – dele af Skatteankestyrelsen Ikast (10) – dele af Patent – og Varemærkestyrelsen Herning (39) – dele af Administrations – og Servicestyrelsen Ringkøbing (171) – dele af Gælds- og Skattestyrelsen Holstebro (122) – bl.a. dele af Politiet Uddannelsespladser Holstebro - Produktionsteknik Hedensted - Automationsteknolog Skjern - Markedsføringsøkonom Statslige arbejdspladser Esbjerg (11) – Bl.a. en samling af tilsynsopgaver Kolding (4) – dele af Sekretariatet for Etisk Råd Ribe (101) – Dele af Skatte – og Boligstyrelsen Tønder (83) – dele af Gældsstyrelsen Haderslev (80) – dele af Vurderings- og Skattestyrelsen Augustenborg (20) – dele af Statens it Svendborg (64) – bl.a. dele af Styrelsen for Forskning og uddannelse Odense (465) – bl.a. Miljøstyrelsen Nyborg (14) Lokale – og anlægsfonden Bogense (15) – Dansk Sprognævn Middelfart (153) – dele af Gældsstyrelsen Vejle (5) – dele af Politiet Uddannelsespladser Svendborg - Serviceøkonom Fredericia - Automationsteknolog Statslige arbejdspladser Svinninge (18) - dele af statsligt gasselskab Holbæk (95) – dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Roskilde (264) – dele af Vurderingsstyrelsen og Gældsstyrelsen Ringsted (60) – dele af Banedanmark Næstved (189) – dele af Skatte – og Udlændingestyrelsen Nykøbing F. (69) – dele af erhvervs- og digitaliseringsstyrelsen Maribo (31) – dele af Vurderingsstyrelsen Nakskov (80) – Nota Slagelse (12) – dele af Styrelsen for Patientsikkerhed Stenlille (113) – dele af statsligt energiselskab Uddannelsespladser Kalundborg - Bioanalytiker Nykøbing Falster - Produktionsteknolog Grafik Mads Pedersen Grafik Mads Pedersen Statslige arbejdspladser Frederiksværk (78) – Energitilsynet Rønne (25) – bl.a. dele af Skattestyrelsen Uddannelsespladser Helsingør - Læreruddannelsen Rønne - Datamatiker og Innovation og Entrepreneurship