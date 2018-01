Udlændingeministeriet er tavst om, hvor syge udlændinge er sendt hen Ifølge advokat til fejlagtigt udvist syg afghaner vil det hjælpe arbejdet med at finde andre, hvis det hurtigt kommer frem, hvor de er udsendt til. De færreste har nemlig en advokat, forklarer hun.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sat kræfterne ind på at opspore syv syge udlændinge, der uretmæssigt kan have fået afslag på en humanitær opholdstilladelse og derfor enten er udrejst eller udsendt til et andet land.

Sådan lød det, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd i sidste uge beklagede den fejlagtige behandling.

Men hvordan og ikke mindst hvor ministeriet leder efter personerne, er tilsyneladende en hemmelighed. I hvert fald afviser ministeriet at oplyse det, ligesom ministeriet over for Politiken heller ikke ønsker at oplyse, hvorfor det hemmeligholdes.

Det møder kritik fra advokaten til en af de syv, den afghanske hjertesyge Naser Husseini, der onsdag aften kom tilbage til Danmark. Det skete efter, at hans advokat, Marianne Vølund, havde fået fat på ham, efter at ministeriet havde skrevet til hende.

»Jeg synes, de må oplyse, hvad de har tænkt sig at gøre for at finde frem til de her seks mennesker«, siger hun, der mener, at det også kunne hjælpe arbejdet, hvis ministeriet oplyste de pågældende lande.

Har sjældent advokat

»Det kunne være, at nogle fra et asylcenter så ville tænke, »ham kender jeg da«. Så selvfølgelig vil det kunne hjælpe«, mener Marianne Vølund.

Politiken har skrevet til godt 50 forskellige udlændingeretsadvokater og spurgt, om de – ligesom Naser Husseinis advokat - har fået en henvendelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at en af deres klienter får genoptaget deres afslag på humanitær ophold. Ingen af dem, der er vendt tilbage, har dog en af de seks andre som klient.

Og det kan der være en god grund til, mener Marianne Vølund.

»Advokater tager som regel ikke humanitære sager. Fordi for det første får man intet for det, for det andet er de sindssygt tidskrævende, og for det tredje er det som at slå i en dør - som du næsten kan regne ud, eftersom der kun var tre, der fik det (sidste år, red)«.

Så de har typisk ikke en advokat?

»Nej, det havde de måske før i tiden, men ikke de senere år, fordi det er blevet så svært«.

Det gør det vel sværere at finde dem?

»Ja, det gør det jo selvfølgelig«, vurderer Marianne Vølund.

Udlændinge- og Integrationsministeriet nøjes med at oplyse, at det inden for de kommende uger vil give Folketinget en status om sagen og besvare de spørgsmål, Folketinget har stillet om den.

Politiken har spurgt Udenrigsministeriet, om det er involveret i arbejdet med at opspore personerne, og ministeriet svarer:

»Udenrigsministeriet og ambassaderne bistår rutinemæssigt andre danske myndigheder i sager, der omhandler indhentning af informationer og evt. kontakt til myndigheder og personer i udlandet. Den konkrete sag hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet. For yderligere informationer henvises derfor til Udlændinge- og Integrationsministeriet«.

Svaret fra Udenrigsministeriet er tilføjet kl 13.30