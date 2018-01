Socialdemokratiet vil indføre tobaksbevillinger, som butikker skal kunne miste S foreslår, at butikker skal søge om bevilling til at sælge tobak. Hvis de sælger til unge, kan den tages fra dem. Sundhedsministeren er åben for at diskutere det.

Med inspiration fra alkoholområdet skal supermarkeder, kiosker og tankstationer fremover søge en gratis bevilling, hvis de vil sælge tobak. Det mener Socialdemokratiet.

Bevillingen skal kunne sløjfes, hvis en butik ikke overholder loven om, at det er forbudt at sælge tobak til mindreårige, og samtidig skal der oprettes en selvstændig kontrolinstans med et budget på 20 millioner kroner årligt, som skal både kontrollere og sanktionere ved lovbrud.

Det er ikke nok at afsætte to årsværk i Sikkerhedsstyrelsen, som regeringen har besluttet at gøre, siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

»Det går simpelthen ikke på den måde, det kører nu, og det vil to årsværk i Sikkerhedsstyrelsen ikke ændre på. Senest har jeres egen avis uge efter uge, måned efter måned dokumenteret, at alt for mange butikker rask væk sælger cigaretter til unge under 18 år«, siger han med henvisning til de artikler, Politiken har bragt igennem et halvt år fra april til oktober i 2017, hvor vi hver uge tjekkede supermarkeder, kiosker og tankstationer i hele landet. Vi fandt, at 132 ud af 221 butikker brød loven om tobakssalg til mindreårige.

»Risikoen for at blive taget i at sælge tobak til børn og unge er nærmest lig nul. Derfor er der behov for at oprette en særlig instans, så både borgerne og detailhandlen bredt ved, at der bliver slået ned, hvis loven ikke bliver overholdt«.

Vi kan ikke være andet bekendt end at gøre noget nu Flemming Møller Mortensen (S)

Bøde ved første overtrædelse

Socialdemokratiet mener, at overtrædelser i første omgang skal straffes med bøde, men efter et endnu ikke defineret antal brud på loven fratages bevillingen, og den kan først generhverves efter en rum tid.

»Detaljerne er vi naturligvis åbne for at forhandle om, og derfor har vi heller ikke lagt os fast på noget konkret endnu. Men hvis ikke vi gør noget, ved vi, at mindst to elever i hver af de ældre folkeskoleklasser kan se frem til at dø af rygning. Vi kan ikke være andet bekendt end at gøre noget nu«, siger Flemming Møller Mortensen (S) og opfordrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at komme ud af starthullerne.

Sundhedsministeren afviser med det samme at oprette en selvstændig kontrolinstans på tobaksområdet med den begrundelse, at hun har fuld tiltro til, at Sikkerhedsstyrelsen kan løfte opgaven.

Til gengæld er Ellen Trane Nørby mere åben over for forslaget om at udstede tobaksbevillinger.

»Regeringen har et mål om en røgfri generation i 2030. Derfor oprettede vi for nylig et partnerskab med detailhandlen og pålægger nu Sikkerhedsstyrelsen at føre tilsyn med salg af tobak og alkohol til børn og unge. Det er en markant forbedring på området, men jeg vil gerne høre mere om bevillingsforslaget, når vi mødes i ordførerkredsen og skal diskutere tobakslovgivningen«, skriver Ellen Trane Nørby (V) i en mail til Politiken.

Partierne i rød blok bakker over en bred kam Socialdemokratiets forslag op, men både Radikale Venstre og Alternativet udtrykker frustration over, at man i Folketinget ikke kan blive enige om at skrue på afgifterne i stedet for »hele tiden at finde på andre små tiltag, der langtfra har samme effekt, som en markant forhøjelse af tobakspriserne ville have«, som Pernille Schnoor fra Alternativet udtrykker det.

Dansk Folkeparti afviser til gengæld blankt at støtte forslaget. »Det ville blive rent bureaukrati uden nogen effekt. Det, der skal til, er, at vi stopper med at snakke så meget om rygning. Så mister det tiltrækningskraften på de unge, som alle dage har været tiltrukket af at gøre det, de voksne ikke vil have«, siger sundhedsordfører Lise-Lott Blixt (DF).