Rød blok: Det er et frontalangreb på miljøpolitikken at flytte Miljøstyrelsen til Odense

Sagen fik ministeriets departementschef til at fare i blækhuset og advare mod illoyalitet over for ministeren:

»Vi ved, at den seneste sag skader Miljø- og Fødevareministeriet helt enormt. 99 procent af medarbejderne arbejder dygtigt og loyalt og udfylder embedsmandsrollen korrekt. Derfor er det også voldsomt frustrerende, når der sker noget, som giver ministeren og vores omverden grund til at tvivle på systemets loyalitet og professionalisme. Man skal være godt naiv, hvis man tror, at nogen minister lige foreløbig igen har lyst til at optræde på et medarbejdermøde«, skrev departementschef Henrik Studsgaard i et debatindlæg i Djøfbladet.

Oppositionens ordførere har noteret sig konflikterne i sammenhæng med udflytningen:

»Jeg godt forstå, hvis medarbejderne får den tanke, at det nu er payback time, når de ser på alle de skridt, der er blevet taget«, siger Trine Torp.

Venstre: Ingen svækkelse af miljøområdet

Venstres miljøordfører »afviser fuldstændig alle de beskyldninger og spekulationer« fra oppositionen:

»Vi ønsker i Venstre at passe godt på miljøet, og der er ingen svækkelse overhovedet af miljøbeskyttelsen i forbindelse med det her. Det giver rigtig god faglig mening at flytte Miljøstyrelsen til Odense. De skal varetage luft, jord, skov, vand, vandmiljø og havområder, og derfor er det godt at være placeret midt i Danmark. Det står åbent for alle at flytte med, og vi håber og tror, at mange vil det. I det omfang, de ikke ønsker at flytte med, er der også meget kvalificeret arbejdskraft på Fyn«, siger Erling Bonnesen.

I er politisk begunstiget af, at vælgerne særligt uden for københavnsområdet synes, det er en god ide at skubbe arbejdspladser ud. Men kan du så ikke forklare, hvorfor det er så vigtigt at beholde Landbrugsstyrelsen i København?

»Overvejelser i forhold til Landbrugsstyrelsen skal jeg ikke gøre mig klog på. Der er ting, som relaterer sig til provinsen og også noget til hovedstaden. Jeg kan bare konstatere, at der er gennemført en fuldstændig professionel håndteret proces. Og kigger vi på Miljøstyrelsen, så skal vi jo passe på miljøet i hele landet. Det har ikke kun noget med København at gøre. Styrelsen kommer nu i tættere kontakt med det miljø, som den har med at gøre«.

Men 4 ud af 10 af Miljøstyrelsens medarbejdere var, ifølge Miljøministeriet, i forvejen placeret uden for København?

»Ja, det er fuldstændig korrekt, at en andel af medarbejderne i styrelsen som samlet organisation i forvejen har haft placeringer rundt om i landet. Nu kommer der så en højere grad af medarbejdere, der flytter til Odense. Og så er det også rigtigt, at nogle fra Miljøstyrelsen flytter ind i departementet. Men det ligger jo i København - det taler til hovedstadens fordel, og så er der jo netop balance i det«, siger Erling Bonnesen.