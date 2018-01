Ghettoliste: Bispeparken kunne have været fjernet fra omstridt ghettoliste Bispeparken i København er et af de udsatte boligområder, som kunne have været sløjfet fra ghettolisten, hvis regeringen havde brugt de nyeste tal.

Høje etagebyggerier omkranser den aflange gård, der udgør det almene boligbyggeri Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter.

En farverig legeplads udformet som en robot er mennesketom på denne gråkolde eftermiddag. Langs opgangene står parkerede klapvogne og gangstativer fastlåst til blege murstensfacader. Over flere lejlighedsvinduer og altaner hænger gråhvide paraboler, som stille vidner om, at flere af Bispeparkens beboere ikke kun zapper hen på DR1 og TV 2, når de skal slappe af på sofaen.

Fra en altan vejer et palæstinensisk flag i den bidske vind, som får de få beboere, der er ude på gårdens fortove, til at skutte sig og gå med hastige skridt.

Bispeparken er et alment boligbyggeri med en blandet sammensætning af beboere: unge, gamle, etniske danskere, indvandrere, børnefamilier og pensionister.

Og så er området en ghetto – i hvert fald ifølge regeringens årlige ghettoliste fra 2017.

Formanden for Bispeparkens beboerforening, Jean Thierry, krydser gennem gården med sin cykel. Godt pakket ind og med cykelhjelm på.

Det vækker ikke begejstring hos beboerformanden, at Bispeparken for andet år i træk er at finde på regeringens ghettoliste.

»Det giver jo et dårligt omdømme. Vi har jo egentlig slet ikke lyst til at tale om den her liste, eller at Bispeparken er på den, for det er jo ikke positivt at blive betegnet som en ghetto«, siger Jean Thierry.

Et årti uden uddannelsestal

Men Bispeparken havde ikke behøvet at være på listen. Det er lidt teknisk, så hold tungen lige i munden.

For at blive betegnet som en ghetto skal et boligområde leve op til mindst tre af fem af de såkaldte ghettokriterier: høj arbejdsløshed, stor andel af ikkevestlige indvandrere og efterkommere, mange kriminelle, lav gennemsnitsindkomst og lavt uddannelsesniveau.

Alle 22 områder på regeringens ghettoliste lever op til kriteriet om lavt uddannelsesniveau, hvilket betyder, at mere end 50 procent af boligområdets beboere mellem 30 og 59 år kun har en grundskoleuddannelse.

Men her er der en krølle. Hvis en beboers uddannelse ikke er oplyst til Danmarks Statistik, tæller beboeren også med i kategorien ’kun grundskole’. Og i mere end et årti har Danmarks Statistik ikke indsamlet oplysninger om, hvilken uddannelse indvandrere har med sig fra deres hjemland.

Det betyder, at indvandrere mellem 30 og 59 år – uanset om de er ufaglærte, lærere eller læger – som er ankommet til landet det seneste årti og ikke efterfølgende har taget en uddannelse i Danmark, placeres i kategorien ’kun grundskole’, når regeringen afgør, om et boligområde er en ghetto.

Først sidste år, efter mere end et årtis kamp for at opnå finansiering fra skiftende regeringer og integrationsministre, har Danmarks Statistik i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed foretaget en undersøgelse af nytilkomne indvandreres uddannelsesniveau. En undersøgelse, de selv har finansieret.

Cirka 65.000 indvandrere, som er kommet til Danmark siden 2004, har deltaget i undersøgelsen. For første gang i mere end et årti har man således nye oplysninger om de uddannelser, indvandrere har med sig fra hjemlandet.

Og de nye tal tegner et markant anderledes billede af uddannelsesniveauet i de boligområder, som er opført på regeringens ghettoliste.

Tal fra Danmarks Statistik, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har trukket, viser, at halvdelen af boligområderne slet ikke ville have været på listen, hvis man havde benyttet tallene fra den nye undersøgelse.

Det vækker kritik hos flere partier. Radikale Venstre undrer sig gevaldigt over, at regeringen ikke gør brug af de seneste tal.

»Det er bekymrende. Det virker, som om regeringen ikke har interesse i at nå sit eget mål om bedre integration. Nu hvor tallene kommer frem, går jeg ud fra, at regeringen retter listen til efter virkeligheden«, siger integrations- og udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen.

Kritikken bliver ikke mindre af, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde adgang til de nye tal, da ghettolisten for 2017 blev udgivet.

»Når ministeren stædigt nægter at bruge retvisende oplysninger, som uundgåeligt vil tegne et mere positivt billede af områderne, bliver det helt absurd. Det er at lukke øjnene for virkeligheden«, siger Enhedslistens boligordfører, Søren Egge Rasmussen.