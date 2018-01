Søren Gade sluger stemmer, men vil ikke være Venstres spidskandidat

»Hvis det var således, at jeg lige pludselig skulle gøre noget andet, end det jeg har sagt til nordjyderne, ville det være direkte utroværdigt. Derfor ligger det helt fast, at hvis de vælger mig, så kan de regne med, at jeg bliver deres kandidat – og jeg går ikke efter at blive Venstres spidskandidat«, siger han.

Der ligger vel et ret kraftigt signal i, at når man prøver på at gå til Europaparlamentet, så er man jo altså væk fra dansk politik Søren Gade (V)

I Venstre er forhåbningen, at Søren Gade ved valget kan trække så mange stemmer, at partiet får i hvert fald tre og gerne hele fire mandater. Sidst fik partiet blot to af slagsen. Morten Løkkegaard kalder da også Søren Gade for en kærkommen »forstærkning«, der er et godt supplement til holdet, der nu har både en jyde og en sjællænder. Løkkegaard afviser de kritikere, der mener, at han kunne bruge sin tid bedre, og fremhæver, at han de seneste år har lagt de fleste kræfter i det centrale udvalg for indre marked.

En anden dagligdag

Ikke kun valget til Europaparlamentet bliver påvirket af Søren Gade. Hans kandidatur kan også betyde noget for magtfordelingen i Venstre. Gade har tidligere bekræftet, at han var i spil som mulig formand, da næstformand Kristian Jensen i 2014 forsøgte at vælte Lars Løkke under et hovedbestyrelsesmøde i Herning. Blandt andet har Gade fortalt Børsen, hvordan han ikke sov en hel nat, fordi han lavede en liste over positive og negative elementer ved at blive partiformand. Derfor er han blevet set som en ’dark horse’.

Der har været spekuleret i, om du kunne overveje at gå efter at blive Venstre-formand engang. Er det endegyldigt udelukket nu?

»Jeg er blevet tillagt mange motiver over tid af alle mulige kommentatorer, og man kan sige, at der ligger vel et ret kraftigt signal i, at når man prøver på at gå til Europaparlamentet, så er man jo altså væk fra dansk politik. Så bliver ens politiske virkelighed og dagligdag i Bruxelles og Strasbourg. Men selvfølgelig tætte kontakter til Christiansborg, når tiden tillader det. Det er jo en slags, ikke farvel helt til dansk politik, men det er i hvert fald farvel til en dagligdag, der indebærer Christiansborg, og hvad der i øvrigt foregår her«, siger Søren Gade.

I Ekstra Bladet har politisk kommentator Hans Engell da også skrevet, at tiden er løbet fra Søren Gade, der nu kan få »10-15 gode år i Bruxelles«, hvor »vejret er godt, lønnen høj og dagsordenen svag«.