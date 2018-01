En buket blomster bliver til 265.000 kroner, og mere politi kan være på vej mod Tingbjerg Regeringen har allerede skærpet straffen for afpresning, påpeger Venstre efter hærværk mod bageri.

»Helt uhyrligt« og »fuldstændig uacceptabelt«.

På de sociale medier er reaktionerne fra Christiansborg mange, efter fem maskerede mænd bevæbnet med rør og køller i weekenden gik amok på inventaret i Kaj Bageri i Tingbjerg. Ifølge indehaver Ali Parnian er angrebet sket i forbindelse med et forsøg på at afpresse ham til at betale beskyttelsespenge.

Men til trods for forargelsen er der ikke udsigt til politisk indgriben. I hvert fald ikke lige nu.

»Det er ganske, ganske beskæmmende«, siger Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, om hærværket mod bageren i Tingbjerg.

Han peger på, at regeringen som en del af den nyeste bandepakke allerede har hævet straffen for afpresning med en tredjedel og vedtaget et opholdsforbud, der betyder, at dømte kan forhindres i at opholde sig i den kommune, hvor han eller hun har begået kriminalitet, efter de har afsonet en straf.

»Alt sammen forudsætter selvfølgelig, at politiet finder en mistænkt og vedkommende bliver dømt«, siger Preben Bang Henriksen, der håber, at politiet opprioriterer den indsats.

Men det kræver vel også, at der er forretningsdrivende, der tør sige fra. Skal man politisk hjælpe dem med det?

»Det, vi alene kan gøre, er, at vi forhåbentlig via vores lovgivning kan etablere en præventiv virkning over for dem, der går med de her overvejelser om at afpresse andre mennesker. Og det synes jeg faktisk, at vi har gjort«.

Er lovgivningen tilstrækkelig i forhold til at forhindre den her slags episoder?

»Ja, jeg kan ikke forestille mig, at vi kan lave anden lovgivning, udover den vi har strammet op på. Jeg vil gerne understrege, at uanset hvor mange politibetjente, vi sætter ind på Nørrebro og i Tingbjerg, så kan vi ikke undgå, at der kan køre en eller anden sindssyg person ind ad en port med et gevær, og vi kan heller ikke forhindre, at der er nogen – uanset hvor høj straffen måtte være – etablerer afpresning«.

Chokolade og blomster

Hos de konservative har politisk ordfører Mette Abildgaard startet en privat indsamling for at støtte Ali Parnian. Ambitionen var oprindeligt en buket blomster og en æske chokolade, men indsamlingen har mandag eftermiddag rundet over 130.000 kroner. Beløbet har mandag aften passeret en kvart million kroner og nået op på 265.000 kroner. Hvorvidt der også er behov for politiske initiativer er for tidligt at sige, mener hun. Der er først behov for at afdække, hvorvidt afpresningen i Tingbjerg afspejler generelle problem med beskyttelsespenge.

265.000 gange TAK. Så højt er beløbet nu kommet op, og Ali er meget taknemmelig, skulle jeg hilse og sige. Nu er min maks grænse på MobilePay nået, så det er IKKE længere muligt at støtte via MobilePay. Men man kan fortsat støtte til

regnr. 5013 / kontonr. 1536604. Igen: TAK! <3 — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) January 22, 2018

»Jeg er lidt forsigtig med at sætte gang i alle mulige politiske initiativer, før vi har bedre overblik over, hvor stort omfanget af problemet er. Med udgangspunkt i det må vi se, hvilke politiske initiativer der skal sættes i værk«, siger hun.

Ifølge Christina Egelund, politisk ordfører i Liberal Alliance, er løsningen »en kontinuerlig svækkelse af bander, hårdere straffe og ikke mindst synligt politi, så banderne ikke oplever, at de har frit spil i gaderne«.

»Det handler først og fremmest om, at det vanvittige overgreb, som Ali har været udsat for, efterforskes og straffes. Afpresning er allerede strafbart, men jeg vil ikke afvise, at vi skal se på en forhøjelse af strafferammen«, siger Egelund.

DF vil have mere politi

Det er dog ikke nok, mener Peter Skaarup (DF), der er formand for Folketingets retsudvalg.