Tidligere V-minister: Burka-udspil er helt ude af proportioner Eva Kjer Hansen kritiserer i skarpe vendinger regeringens udkast til et lovforslag om maskeringsforbud.

Tidligere miljø- og fødevareminister og nuværende innovationsordfører Eva Kjer Hansen (V) har ikke tænkt sig at stemme for regeringens maskeringsforbud.

»Det er helt ude af proportioner, siger hun om regeringens udkast til et lovforslag.

Ifølge udkastet, som DR Nyheder har læst, skal »det forbydes på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet«.

Det gælder »omfattende beklædningsgenstande som huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg«, hedder det i notatet, som er udarbejdet af Justitsministeriet.

»Det er helt ude af proportioner, at man skal til at opliste alle mulige forskellige beklædningsgenstande, som vi nu ikke må have på i bestemte situationer. Politiet skal ikke bruge ressourcer på, om folk har sat halstørklædet rigtigt«.

»Når vi griber til at lovgive mod beklædningsgenstande, går vi alt for langt i forhold til de grundlæggende værdier i det danske samfund. Vi skal have lov til selv at bestemme, hvordan vi vil klæde os, siger hun.

»Meget imod burkaer«

Eva Kjer Hansen understreger, at hun bestemt er »meget imod burkaer«.

»Men jeg er også meget imod burkaforbud. Jeg synes i stedet, vi skulle gøre det vanskeligt at bære burka i Danmark ved at stille krav om, at man skal kunne identificere sig, når man skal med bussen eller til lægen.

Men er det så ikke nemmere med ét samlet burkaforbud?

»Notatet er en god illustration af, hvor problematisk et forbud er. Nu skal vi nøje til at tænke over, om vi kommer til at sætte halstørklædet forkert«.

Lovforslaget åbner for, at man kan dække sit ansigt til, hvis det tjener et 'anerkendelsesværdigt formål' og nævner ifølge DR Nyheder som eksempler halstørklæder og huer i kulden.

Maler du ikke fanden på væggen med en situation, der højst sandsynligt ikke kommer til at finde sted?

»Det kan man håbe, at jeg gør. Men jeg synes, at notatet med de her eksempler viser, at det her er problematisk. Og hvis det nu ikke er koldt, har jeg så ikke lov til at sætte mit tørklæde, som jeg vil?«

Diskussionen om et burkaforbud har splittet Venstre. Da folketingsgruppen i november kom frem til et kompromis om et maskeringsforbud, meddelte Eva Kjer Hansen, at hun tog forbehold for lovforslaget.

Og efter det, hun har set torsdag, er hun ikke blevet mildere stemt. Adspurgt hvad hun tænker om, at hendes parti står bag, svarer hun:

»Det synes jeg da, er ærgerligt. Jeg har meddelt min gruppe, at jeg ikke vil kunne støtte et lovforslag på det her«.

Regeringen lægger op til, at en overtrædelse af forbuddet enten skal udløse en bøde på 1000 kroner eller fængsel i op til tre måneder.

