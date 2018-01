LA Ungdom: Sindssygt at sætte folk i fængsel på grund af burka Mens Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, ikke længere vil afvise at lægge stemmer til, lyder der en klar opsang fra ungdomsformanden.

Det er intet mindre end sindssygt, hvis man »i et vestligt demokratisk samfund kan finde på at smide folk i fængsel, fordi de har et lagen over hovedet«.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Liberal Alliances Ungdom, Søren Nielsen, på, at regeringen nu ifølge DR har et udkast klar om burkaer og andre former for maskering i det offentlige rum. Et forbud, der ikke blot forbyder burkaer og mange andre ting som for eksempel falsk skæg, men som tilmed også i sidste ende skal kunne udløse en fængselsstraf på op til tre måneder.

Maskeringsforbud Ifølge DR Nyheder vil det nye maskeringsforbud gælde »omfattende beklædningsgenstande«. Det kan være »huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg«. hedder det ifølge DR Nyheder i notatet, der er udarbejdet af Justitsministeriet. Det vil være op til politiet at vurdere, om en konkret beklædningsgenstand dækker ansigtet for meget. Man kan dække sit ansigt til, hvis det tjener et »anerkendelsesværdigt formål«, f.eks. halstørklæder og huer i kulden eller en udklædning.

Netop den sidste detalje med fængsel som sanktionsmulighed har Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, tidligere blankt afvist at stemme for.

»For at vi alle sammen skal kunne bakke op om det retssamfund, vi har, så skal der være en meningsfuld proportion mellem forbrydelse og straf. At forestille sig at sætte en kvinde i fængsel , fordi hun går i noget bestemt tøj, er helt ude af proportioner. Så nej, det afviser vi« sagde hun til Politiken i december.

Fængsel skal som minimum pilles ud

Og om ikke andet bør partiet »som minimum« holde fast i, at fængsel er udelukket, mener Søren Nielsen.

»Jeg synes, det er sindssygt, at man til at starte med vil forbyde folk at rende rundt i det tøj, de gerne vil. Og at man så vil smide folk i fængsel for det, virker jo næsten totalitært - som noget, man kunne finde på at gøre i regimer, vi ikke vil sammenligne os med«, siger han.

Om moderpartiet på Christiansborg alligevel kommer til at bakke op om det, er dog svært at få et klart svar på fra Christina Egelund:

»Jeg mener ikke, at man skal sættes i fængsel for at bære en kvindeundertrykkende klædedragt«, siger hun.

Vil du afvise, at I kommer til at stemme for det?

»Det er jo et processpørgsmål. Vi er i proces i regeringen for at se, om det kan lade sig gøre at udforme et tildækningsforbud på en meningsfuld måde uden at gøre vold på vores egne værdier. Hvor det ender, ved jeg simpelthen ikke«.

Du lyder lidt mindre stålsat, end da vi talte sammen i december - da sagde du, at det kommer I ikke til at bakke op om...

»Min holdning er soleklar. Jeg mener ikke, at kvinder eller andre skal sættes i fængsel for at bære det forkerte stykke beklædning«.

Men én ting er, hvad I mener; det er jo heller ikke fordi, I synes, at et forbud er en god ting, har I sagt, men I er klar til at bakke op om det som et kompromis. Kan I også som et kompromis bakke op om en fængselsstraf?

»Jeg mener ikke, at man skal i fængsel for at bære det. Hvor det her lander, ved jeg ikke. Det er midt i proces, og af hensyn til det synes jeg ikke, jeg vil kommentere på processen. Men min holdning er soleklar og den samme: Jeg mener ikke, at man skal straffes med fængsel for at gå i det forkerte tøj«.

Men du vil ikke afvise at I kan komme til at stemme for det?

»Vi er midt i proces, og jeg vil ikke kommentere på, hvor processen ender, for jeg ved ikke hvor processen ender«, svarer Christina Egelund.