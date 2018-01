V-ordfører om burkaforbud: Skørt, tosset og symbolpolitisk forslag, men altså, jeg stemmer for Finansordfører Jacob Jensen (V) kalder kommende forbud skørt, tosset og symbolpolitik. Hans partifælle Eva Kjer Hansen kalder forslaget ude af proportioner.

Udkastet til et kommende forbud mod blandt andet burkaer i det offentlige rum får nu Venstres finansordfører, Jacob Jensen, til at komme med en krads kritik.

»Jeg tænker, det er et skørt forslag, som er mere symbolpolitik, end det er noget, der kan gennemføres i den virkelige verden«, lyder det fra Jacob Jensen.

»Vi burde have større problemer i Danmark end at skulle lave den her slags lovgivning. Det er det, jeg tænker om det«, tilføjer finansordføreren.

Han holder en lille pause og tilføjer så »men altså, jeg støtter det - jeg stemmer for«.

»Jeg er holdspiller og har forsøgt også i gruppen at give udtryk for, hvad jeg mener om det her, og det gør jeg fortsat, når selve lovforslaget kommer til behandling. Men jeg følger den holdning, som flertallet i gruppen har. Det er nu engang sådan, jeg arbejder. Men jeg vil ikke undlade at give udtryk for, at jeg synes, det er et tosset forslag«.

Skal undertrykte kvinder straffes med fængsel?

DR kunne torsdag morgen løfte sløret for, at det bebudede forbud mod burkaer og niqab ifølge et notat fra Justitsministeriet også skal indeholde et forbud mod andre maskeringer som falsk skæg og tørklæder, hvis de ikke har anerkendelsesværdige formål.

Ligeledes skal en overtrædelse af forbuddet i sidste ende kunne koste en tur i fængsel i op til tre måneder.

Jacob Jensen tilføjer, at han bestemt ikke er tilhænger af burkaer.

»Men når man så synes, det er en kvindeundertrykkende ting, som jeg tror, alle synes, så undrer det mig lidt, at man går efter at straffe dem, som bliver undertrykt, nemlig kvinden, der bliver påtvunget det her klædningsstykke«, siger han.

Hvordan føles det egentlig som frisindet Venstremand at skulle ned og stemme for et forslag, som man synes, er så tosset?

»Jamen altså, det er jo tosset på symbolikken. Indholdsmæssigt tror jeg ikke, det gør den helt store forskel for den almindelige dansker ude i landet. Så det tager jeg stille og roligt«, svarer Jacob Jensen.

Eva Kjer: Ude af proportioner

Hans partifælle, Eva Kjer Hansen har for længst sagt, at hun agter at stemme imod forbuddet, og det har ikke ændret sig med det nye udkast.

»Jeg synes, det er ude af proportioner. Jeg synes, det er alt for vidtgående i forhold til, at det, vi diskuterer, er, at vi ikke ønsker, at kvinder i Danmark går i burka og niqab. Det her kommer nemt til at ramme almindelige menneskers færden, og derfor synes jeg, det er ude af proportioner«, siger hun.

Ifølge Eva Kjer Hansen burde man i stedet forsøge at undgå burkaer i det offentlige rum på andre måder end et forbud. Eksempelvis ved at gøre det klart, at man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor heller ikke kan få sociale ydelser, hvis man ikke viser sit ansigt. Ligeledes at man ikke skal kunne komme til lægen eller køre med bussen, hvis ikke man viser sit ansigt.

»Her griber vi til en lovgivning, der går meget vidt i forhold til, at almindelige danskere nu skal tænke over, hvordan eller hvilken beklædning de ifører sig for at færdes i Danmark. Og det er der, jeg synes, det er helt ude af proportioner«, siger hun og fortsætter:

»Og samtidig så strider det mod de grundlæggende frihedsrettigheder om, at vi selv må bestemme, hvordan vi vil klæde os. Derfor er det for mig også en værdipolitisk diskussion om, hvor langt vi egentlig skal gå med forbudslovgivning i Danmark«.