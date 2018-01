Thulesen giver Liberal Alliance skylden: Skænderier i blå blok koster DF vælgere i en ny meningsmåling Formand Kristian Thulesen Dahl giver Liberal Alliance skylden for tumult, der kan have skræmt vælgere væk fra DF.

Dansk Folkeparti ser ud til at have fået hårde vælgerknubs efter tumulten i blå blok.

I en ny megafonmåling foretaget for Politiken og TV 2 går partiet 1,3 procentpoint tilbage i forhold til den seneste måling fra december sidste år. Sammenlignet med valgresultatet fra 2015 lyder tilbagegangen på hele 6,9 procentpoint.

I dag ville 14,2 procent af vælgerne således sætte deres kryds ved Dansk Folkeparti mod 21,1 procent ved valget. Imens kan Venstre med 20,5 procents opbakning notere sig den pæneste måling i hele denne valgperiode.

»Det er selvfølgelig en træls måling for Dansk Folkeparti, og det er klart, at vi skal lægge os i selen, for det er ikke et tilfredsstillende niveau for os«, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Han peger på skænderierne i blå blok før jul som årsag til tilbagegangen, men han holder fast i, at det var den rigtige taktik, da Dansk Folkeparti krævede et paradigmeskift i udlændingepolitikken for at gå med til en skatteaftale. Også selv om at resultatet blev ingen aftale overhovedet.

»Det er ikke et spørgsmål om det politiske, i mine øjne er det mere det, at danskerne helst vil have, at Christiansborg kan finde ud af at få ting fra hånden og samarbejde. Og det kunne vi ikke her. Jeg mener, det var helt nødvendigt, at vi også var parat til at stå på vores. Men det var ikke noget godt forløb, og det var ikke noget rart forløb at være en del af. Derfor synes jeg ikke, at det er overraskende, at det har en konsekvens«, siger Thulesen Dahl.

Medvinden er aftaget

Ansvaret for balladen placerer han alene hos Liberal Alliance, der som bekendt truede med ikke at stemme for regeringens egen finanslov, hvis den ikke blev fulgt op af skattelettelser.

»Det er ene og alene deres ansvar på det tidspunkt, at der kommer det unødvendige drama. Der var ikke noget andet at gøre end at sige, at det går ikke«.

Når det gik op i proces, så var det i høj grad, fordi Liberal Alliance spiller det spil, de gør Kristian Thulesen Dahl

Men hvorfor er det så jer, der går tilbage?

»Der må vi have lidt længere tid og flere målinger, før vi kan se, hvad der egentlig er outputtet. I din måling er der en statistisk usikkerhed, så vi kan ligge på alt mellem 12,2 og 16,2. Så det er for tidligt at konkludere noget«.

Hvis vi så kigger på det længere stræk, skal vi – udover en enkelt måling i 2016 – helt tilbage til 2012, før I fik en ligeså lav opbakning. Hvorfor tror du, det er tilfældet?

»Jeg tror generelt, at man må sige, at danskerne er meget mobile. Danskere er i stigende grad en vælgerbefolkning, der er parat til at skifte alt afhængig af, hvor de synes, de får varen leveret. Det kan have nogle konsekvenser for alle partier«.

Har I så ikke været gode nok til at levere den vare, vælgerne havde forventet?

»Man kan i hvert fald sige, at hvor vi i perioden op til 15-valget på mange leder og kanter havde medvind på cykelstien og på den måde blev talt op, så har vi efter valget været igennem mange situationer, hvor det bliver præsenteret som meget besværligt for os«, siger Thulesen Dahl.

»Nu har vi en trepartiregering, der kan lave flertal sammen med os, men det kan den alligevel så ikke rigtig, fordi den ikke har en ro i sig selv i de forhandlingsforløb, vi har. Derfor kommer det til at se sommetider meget besværligt ud det hele, og det har gjort det svært at få et flow. Det kan godt være en årsag til, at det for os har været svært at demonstrere, at man får fuld valuta for de stemmer, vi fik ved valget«.