Sagen forfra: I dag skal Løkke forklare sin relation til storfiskeren fra Thyborøn

Ifølge Ib Poulsen fra DF efterlader oplysningerne et bestemt billede: »At man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik«, som han forklarede til Ritzau.

Endnu et samråd

Efter Ekstra Bladets afsløringer er Løkkes svar på samrådet, der fandt sted 9. november 2017, blevet helt centrale. På et samråd udtaler ministre sig under ministeransvarsloven, der kræver, at de taler sandt. Derfor har oppositionen nu indkaldt Lars Løkke i endnu et samråd i dag, hvor den vil have svar på, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen gav »korrekte og fyldestgørende oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger« under det tidligere samråd.

De har også stillet en række spørgsmål, der kredser om, hvorvidt det er udtryk for god moral og ordentlig dømmekraft, at statsministeren modtog et sommerhusophold i fødselsdagsgave, når politikerne på Christiansborg regulerer fiskerierhvervet. Statsministeren har indvilliget i at møde op til samrådet, men har allerede nu sagt, at han ikke kommer til at svare på spørgsmål om gaver, fordi det ifølge Løkke hører ind under private forhold, som han ikke har pligt til at svare på.