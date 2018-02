Politisk redaktør efter nyt LA-tilbagetog: De opfører sig ikke som et normalt regeringsparti, og det skaber store frustrationer Liberal Alliance sidder i regering, men blokerer på ordførerniveau regeringens arbejde. Det skaber store frustrationer blandt ministre og i regeringen, vurderer Politikens politiske redaktør, efter partiet nedlagde 'veto' mod lynskilsmisser for to uger siden. Et veto, partiet netop har forladt igen.

Endnu engang har Liberal Alliance forsøgt sig med politiske krav - denne gang et veto - som partiet kort efter må forlade igen. Og fået endnu en tabt magtkamp til samlingen.

Partiet har i dag meddelt, at det alligevel fraviger sit eget krav fra forrige uge om, at der ikke igen skal indføres en tvungen separationsperiode ved skilsmisser. Et forslag, som ellers både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har ønsket i forbindelse med en større lovpakke på skilsmisseområdet, som regeringen knokler for at få gennemført.

Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, fastslår, at Liberal Alliances massive værdikamp rettet mod Dansk Folkeparti skaber grå hår i hovedet på de øvrige partier i regeringen.

21. januar fastslog Liberal Alliances familieordfører, Laura Lindahl, i TV Avisen, at partiet vil nedlægge 'veto', hvis der igen indføres en tænkepause i forbindelse med skilsmisser. Det har partiets politiske ordfører, Christina Egelund, her til morgen understreget, at partiet nu dropper. Hvad pokker sker der for Liberal Alliance?

»Det var et stærkt besynderligt veto, som partiet fremlagde. Særligt i betragtning af, at Liberal Alliances formand, udenrigsminister Anders Samuelsen, to uger tidligere havde sagt, at det var slut med den ultimative tilgang til politik. At han havde lært af det fra hele december-krisen, hvor partiet først truede med at stemme nej til sin egen finanslov og siden 'bakkede' på det. Og stemte for. Og kravlede ned af træet«, siger Anders Bæksgaard.

»Derfor skulle man gå bort hele strategien med veto og ultimative krav, var Samuelsens budskab, da det ikke førte til noget. Men så kom Laura Lindahl, ordføreren på området, og sagde, at de alligevel ikke ville støtte denne kæmpe lovpakke, der skal forbedre det familieretlige område, særligt børns vilkår i forbindelse med skilsmisser. At partiet ikke kunne være med, da der var et lille hjørne, som det ikke kunne leve med, og som det simpelthen ikke kunne give sig på. Og give indrømmelser på i forhold til Dansk Folkeparti. Så gik det hele i stå«.

»Ministeren tog sig til hovedet og tænkte, hvad i al verden sker der her. Laura Lindahl fik så senere at vide af sin ledelse, at det her går altså ikke. Derfor ser vi så nu den politiske ordfører slå bakgear og gå væk fra partiets veto for at komme DF i møde«.

LA vil give DF modstand

Hvorfor er det så vigtigt for Liberal Alliance hele tiden at komme med veto-meldinger og krav, selv om partiet gør det svært for regeringen?

»Da Laura Lindahl kom med veto-meldingen, var det to dage efter, partiet på et gruppemøde på Christiansborg var blevet enige om, at de skulle give DF mere modstand. At de skulle være mere værdipolitiske. Og ideologiske i den offentlige debat. At man ikke bare spillede efter de toner, som DF slår an. Derfor gik Lindahl nok også lidt for langt i den ideologiske sags tjeneste, men meldingen skal ses i lyset af en større strategi om, at partiet i offentligheden skal fremstå mere ideologisk, så man kan give DF mere modstand«.

Liberal Alliance vil altså være mere ideologiske og ikke spille efter DF's pibe, men sidder samtidig i en regering, der er afhængig af DF's mandater, når der skal sikres flertal. Hvad siger dine kilder til den strategi?