Venstre om S-udspil: Lande i nærområderne »kunne ikke i deres vildeste fantasi drømme om at sige ja til det her« S vil stoppe for asylsøgning ved den danske grænse. I stedet skal man søge fra lejre i nærområder.

Et fatamorgana.

Sådan beskriver Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, et forslag i Socialdemokratiets udlændingeudspil om at stoppe for asylansøgning ved den danske grænse og i stedet oprette asyllejre i Nordafrika.

»Jeg ville ønske, at vi kunne knipse med fingrene og skabe sådan et system. Men desværre er situationen i mange lande i Nordafrika så ustabil, at der ikke er mulighed for at lave de lejre«, siger Knuth.

»Og de lande, der er lidt mere stabile, kunne ikke i deres vildeste fantasi drømme om at sige ja til det her«.

DF: »Konventioner er ikke det, vi går allermest op i«

Forslaget har også fået kritik for at være svært at udføre i virkeligheden uden at gå på kompromis med internationale konventioner.

Den bekymring afviser Martin Henriksen, der dog understreger, at »konventioner er ikke det, vi går allermest op i«.

»Hvis det her forslag bliver lavet på den rigtige måde, kan det godt lade sig gøre inden for de forskellige konventioner«, siger han og giver følgende eksempel:

»Vi laver en ordning, hvor folk kan få formuleret deres asylsag i Danmark. Men hvis de skal have asyl, får de beskyttelse i et andet land end Danmark. Vi tager ansvaret for, at vi eller et andet land driver det center på forsvarlig vis,« siger han.

»Så vil det være inden for FN's konventioner, fordi vi sikrer, at de ikke udsættes for tortur eller forfølgelse«.

Styr på tilstrømningen

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at forslaget fra Socialdemokratiet vil hjælpe integrationen af flygtninge, der allerede er i Danmark.

»Det indlysende er, at det bliver væsentligt nemmere at styre tilstrømningen til Danmark. Derfor har vi i Dansk Folkeparti været fremme med det her i 2014 og 2016«, siger han.

»Vi vil få meget nemmere ved at få styr på tilstrømningen samt integrationen af de mennesker, der er her, og hvor der er en masse integrationsproblemer«.

Knuth: Nordafrika er ikke med på den idé

Regeringen har selv et ønske om et nyt asylsystem, hvor man kun skal kunne søge asyl fra et såkaldt tredjeland, altså et land uden for EU, og ikke ved de europæiske grænser.

Det står endda i regeringsgrundlaget.

Men det er endnu ikke lykkedes at få nogen af landene i Nordafrika med på den idé, konstaterer Marcus Knuth.

I stedet satser regeringen på stramninger af vilkårene for de flygtninge, der får asyl i Danmark. Meningen er, at det skal afholde asylansøgerne fra overhovedet at komme hertil. Og Marcus Knuth mener, at den strategi virker.

»Vi har et næsten tiårigt lavpunkt i antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. På trods af at der stadig kommer rigtig mange til landene omkring os. For eksempel Tyskland og Sverige«.

DF's Martin Henriksen vil dog gerne bakke Socialdemokraterne op, hvis de stemmer for et asylstop.

»Hvis de virkelig vil stå fast på det her, skal de have en stor gruppekrammer, for det er noget, der vil gøre en forskel for Danmarks fremtid«, siger Martin Henriksen.

ritzau