S kaldte lejre i udlandet »inhumant«: Nu er det partiets asylpolitik Forslaget om at lejre for asylansøgere i udlandet er ikke nyt. Langt fra.

Idéen om at placere asylansøgere i lejre i tredjeverdenslande er langt fra ny. Den har været overvejet, diskuteret og præsenteret igennem de seneste 10 år.

Socialdemokratiets holdning til den har dog ikke altid været den samme. Her følger et overblik.

2007: Embedsmænd undersøger mulighed for lejre

VK-regeringen nedsætter et panel af embedsmænd, der blandt andet skal undersøge muligheden for at anbringe asylansøgere i lejre langt fra Danmark. Panelet konkluderer i en rapport fra 2009, at »idéen rummer en lang række praktiske, juridiske, økonomiske og politiske problemstillinger«, herunder at hverken Danmark eller EU kan etablere en flygtningelejr eller et modtagecenter i et andet land »uden dette lands samtykke«.

Panelet vurderer desuden, at lande i eksempelvis Afrika må »forventes at være skeptiske«.

2014: DF og V foreslår lejre – S kritiserer skarpt

Forud for folketingsvalget i 2015 foreslår Dansk Folkeparti at sende asylansøgere til lejre i eksempelvis Afrika. Det er et »interessant forslag«, kvitterer Venstres daværende politiske ordfører, Inger Støjberg. Kort efter foreslår Venstres Claus Hjort Frederiksen selv det samme.

Helt anderledes er reaktionen fra Socialdemokratiet, hvor daværende udlændingeordfører Mette Reissmann kalder DF-forslaget »helt ude i hampen«. »Vi skal ikke begynde at eksportere flygtninge rundt, som var de papkasser. Det er inhumant«, siger hun til Berlingske.

2016: Sass Larsen vil lave lejre udenfor EU

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, fremlægger sit bud på en løsning på flygtningesituationen. Han vil lukke EU’s ydre grænser og oprette lejre uden for EU, hvor alle flygtninge samles, så vestlige lande selv kan vælge, hvor mange de ønsker at tage imod. I et senere interview med Politiken tør han ikke nedfælde et sådant tal for Danmarks vedkommende, men svarer, at det er »nærmere 1.000 end 10.000 om året«.

Flere socialdemokrater kritiserer efterfølgende i Jyllands-Posten, at Sass Larsen ikke har diskuteret forslaget med sine gruppefæller.

2018: Socialdemokratiet fremlægger plan

Mette Frederiksen præsenterer en samlet plan for partiets udlændingepolitik. Socialdemokratiet vil sende alle spontane asylansøgere til et dansk drevet modtagecenter i et tredjeland, hvor de skal opholde sig, mens deres asylsag behandles. Til gengæld skal der igen åbnes for modtagelsen af kvoteflygtninge. Derudover skal der af hvert år af Folketinget vedtages et loft over den ikke-vestlige indvandring til Danmark.

»Det her er et opgør med, hvad det vil sige at være humanist. Hvis vi laver et nyt asylsystem, så kan vi hjælpe mange flere«, siger Frederiksen.

Se et kort sammenklip fra Socialdemokratiets pressemøde