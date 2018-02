Politikere hiver borgmestre i retten efter byrådsballade

Det er ikke hverdagskost, at hele to borgmestre - en forhenværende og en nuværende - hives i retten af politiske modstandere.

Men det sker, når Retten i Randers tirsdag indleder en sag, der ikke tidligere har set sin lige ved en dansk domstol.

Sagen udspringer af voldsomme uenigheder i byrådet, blandt andet om lukning af lokale skoler.

I sommeren 2015 blev tre byrådsmedlemmer - Bjarne Overmark (Beboerlisten), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Daniel Madié (K) - afsat som udvalgsformænd.

Det daværende byrådsflertal argumenterede med, at man ville reorganisere udvalgsstrukturen.

Men de tre vragede politikere, der har anlagt sagen mod kommunen, har en anden opfattelse.

»Vi mener, der var tale om en ulovlig handling, der er foretaget i strid med den kommunale styrelseslov, og at der er tale om en form for magtfordrejning«, siger Bjarne Overmark.

Han mener, at formålet alene var at straffe de tre politikere, der blandt andet havde talt imod skolelukninger.

Skal forklare sig i retten

Kritikken fra de afsatte udvalgsformænd retter sig mod byrådsflertallet med daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) i spidsen.

Både Omann og kommunens nuværende borgmester, Torben Hansen (S), skal afgive forklaring i retten.

Selv om de tre sagsøgere mistede honorarer som udvalgsformænd, er det ikke motivet for sagsanlægget, siger Bjarne Overmark, der som de to andre sagsøgere fortsat sidder i byrådet.

»Vi får ikke noget økonomisk ud af det her, men vil bare have statueret, at det var en ulovlig handling«, siger Bjarne Overmark.

Han vurderer, at sagen har stor betydning for landets øvrige 97 kommuner.

Vinder sagsøgerne, vil det ifølge Bjarne Overmark sætte nye standarder for, hvad flertallet kan tillade sig i landets byråd.

Så kan man ikke længere løbe fra indgåede konstitueringsaftaler og fratage mindretallet dets poster, vurderer han.

Kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder sagen helt usædvanlig.

Han mener, at sagen tjener som skræmmeeksempel for landets øvrige byråd.

»Randers er blevet bemærket for et dårligt samarbejdsklima og voldsomme konflikter«.

»Læren for borgmestrene er, at sådan noget skal man for alt i verden undgå«, siger han.

Der er afsat tre dage til sagen, som behandles af tre dommere.

