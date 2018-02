Regeringen nedtoner opgør med menneskerettighedssystem Det danske formandskab for Europarådet lægger op til at flytte kompetence i retning af de lokale domstole og parlamenter, men der er ikke noget opgør med menneskerettighedssystemet i udkastet til en København-erklæring, lyder vurderingen.

Storkriminelle udlændinge, der ikke kunne udvises på grund af hensynet til deres familieliv. Kriminelle rumænere, som ikke kunne udleveres til deres hjemlands politi, fordi de risikerede én kvadratmeter for lidt fængselsplads.

En række eksempler har de senere år fået politikere op i det røde felt og bebudet et decideret opgør med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og såkaldt dynamiske fortolkning af menneskerettighedskonventionen.

Men der er et stykke fra regeringens tidligere retorik om et opgør med menneskerettighedssystemet til indholdet af den erklæring, som det danske formandskab nu har sendt til de øvrige 46 medlemmer af Europarådet.

Politiken er i besiddelse af regeringens udkast til en såkaldt København-erklæring, som er det danske formandskabs bud på udviklingen af det europæiske menneskerettighedssystem, og som regeringen håber at få landenes opbakning til her i foråret.

Erklæringen indeholder en række tiltag, som sender kraftige signaler til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at være påpasselige og om at lægge vægt på nærhedsprincippet - altså at de nationale domstolen skal overlades en skønsmargin til at træffe beslutninger.

Men herfra er der langt til den retorik, som regeringen har lagt for dagen forud for det danske formandskab, lyder vurderingen fra eksperter.

»Regeringen har til tider haft en meget kritisk retorik. Så sent som i Statsministerens tale i Strasbourg (i forrige uge, red.) talte han om et system, der var ude af sync med den nationale virkelighed. Det er ikke det, der står i erklæringen. Det betyder, at noget af det, som regeringen har sagt, simpelthen ikke har fundet støtte ude i Europa og på de diplomatiske gange«, siger professor Mikael Rask Madsen, der er leder af Center for Internationale Domstole ved Københavns Universitet og som har leveret forskningsbaserede input til regeringen under arbejdet med erklæringen.

Levakovic som symbol

Helt centralt i regeringens længe bebudede opgør med menneskerettighedsdomstolen har stået problemerne med at udvise kriminelle udlændinge. Ikke mindst da Højesteret i 2016 med henvisning til menneskerettighedsdomstolens praksis på området afviste at udvise den kroatiske vaneforbryder Gimi Levakovic, fik det ministre på barrikaderne.

Hvis det var resultatet af at have Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at fortolke den 70 år gamle menneskerettighedskonventions meget overordnede beskyttelseshensyn, så var der for alvor brug for at få tøjlet domstolens virke, lød kritikken.

Derfor blev netop det også gjort til hovedformålet med det danske formandskab for Europarådet, der begyndte midt i november 2017 og slutter midt i maj i år.

»Der er behov for at se kritisk på den måde, som for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udvidet rækkevidden af dele af konventionen. Det bliver et vigtigt fokus når Danmark til efteråret overtager formandskabet for Europarådet«, lød det eksempelvis i statsminister Lars Løkke Rasmussens grundlovstale sidste år, og han tilføjede, at »derfor er det nødvendigt at igangsætte reformer«.

Også Jonas Christoffersen, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder, mener, at der er blødt op i udkastet.