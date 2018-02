Udlændinge skal betale en del af skattelettelserne Skattepakke finansieres med brugerbetaling på danskundervisning og længere vej til dagpenge for udlændinge.

Det bliver sværere for udlændinge at få ret til velfærdsydelse i Danmark som dagpenge og kontanthjælp.

Det er et af resultaterne af VLAK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om at sænke skatten med i alt fem milliarder kroner.

Aftalen blev indgået tirsdag, og den bliver blandt andet finansieret ved at indføre opholdskrav for ret til dagpenge og ressourceforløbsydelse.

Derudover skærpes optjeningsprincipperne for retten til kontanthjælp.

»Optjeningsprincipperne sender et signal om, at forudsætningen for adgang til de fulde ydelser er, at man har en fast tilknytning til det danske samfund og har bidraget hertil gennem en længere årrække«, hedder det i aftalen.

Først dagpenge efter syv år i landet

I forhold til dagpenge betyder opholdskravet, at et medlem af en a-kasse ikke vil kunne få udbetalt dagpenge ved ledighed de første syv år i landet.

Regeringen og DF er dog enige om, at det ikke gælder danskere, der har været udsendt af deres arbejdsgiver.

Derfor er udstationering for en dansk offentlig myndighed eller en dansk virksomhed undtaget. Det samme er ophold i udlandet med henblik på uddannelse eller hyre på et dansk skib.

Hvis en udlænding ikke opfylder opholdskravet, kan den ledige have ret til den lavere integrationsydelse. Det kræver dog, at vedkommende opfylder betingelserne for at få integrationsydelse, fremgår det af aftalen.

Også adgangen til at få kontant- og uddannelseshjælp bliver skærpet.

Det nuværende opholdskrav for ret til uddannelses- eller kontanthjælp på mindst syv ud af otte års lovligt ophold ændres til mindst ni ud af ti års lovligt ophold.

Flere skal skubbes fra integrationsydelse til job

Det strammere opholdskrav skal få flere til at gå fra integrationsydelse til beskæftigelse, fremgår det af aftalen.

Den indfører samtidig et supplerende krav om to et halvt års beskæftigelse inden for de seneste ti år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Det nye beskæftigelseskrav vil gælde fra 1. januar 2019 for alle, der er indrejst til Danmark efter 1. januar 2008 - det vil sige både udlændinge og danske statsborgere.

Personer på folkepension og førtidspension er dog undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis de i øvrigt opfylder opholdskravet.

Kravet omfatter heller ikke personer, der allerede modtager kontanthjælp per 1. januar 2019.

Også på et andet punkt er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at lade udlændinge bidrage til skattepakken: Blå blok indfører nu delvis deltagerbetaling for danskundervisning.

Det vil ramme udenlandske arbejdstagere, EU-borgere og studerende, der har ret til undervisningen.

Deltagerbetalingen bliver 2.000 kroner per påbegyndt modul. Samtidig fastholdes det nuværende krav om depositum på 1.250 kroner per modul.

»Deltagerbetaling og depositum vil sikre et incitament til, at kun de selvforsørgende kursister, der er motiverede, påbegynder uddannelsen«, hedder det i aftaleteksten.

Deltagerbetaling for danskundervisning til selvforsørgende kursister træder i kraft den 1. juli 2018.

ritzau