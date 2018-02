Socialdemokratiets loft over indvandring kan godt brydes: »Det ville jo være en mærkelig situation at sige til folk: du har søgt så sent på året, vi afviser din familie-sammenføring« Et loft over ikkevestlig indvandring kommer aldrig til at fungere som en stopklods, forklarer udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

Når Socialdemokratiet vil have et loft over, hvor mange ikkevestlige udlændinge Danmark kan tage imod, er der nærmere tale om en rettesnor end et maksimum, der ikke kan brydes.

Loftet skal hvert år vedtages af Folketinget og er et af de helt centrale punkter i Socialdemokratiets stort anlagte plan for fremtidens udlændingepolitik.

»Vi vil gerne have lidt mere kontrol med, hvor mange der kommer til det danske samfund, for lige nu er det junglelov. Derfor ønsker vi at indgå i en forhandling med Kommunernes Landsforening om, hvad kapaciteten i det danske samfund er. Det er en meget lavpraktisk vurdering: Hvor mange er vi i stand til at finde almene boliger, skoleklasser og sprogundervisning til«, forklarer partiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

En anden del af planen er, at Danmark skal etablere et modtagecenter i et tredjeland, hvortil asylansøgere, der dukker op ved den danske grænse, skal sendes.

»Indtil det bliver etableret, kan loftet kun fungere som et vejledende loft, fordi vi er bundet af konventionen, som siger, at hvis der står en person på den dansktyske grænse og søger asyl, skal vi vurdere vedkommendes asylansøgning. Og i øvrigt har flygtninge et retskrav på familiesammenføring. Derfor kan vi ikke bare sige: Nå, nu er det 1. september, nu har vi ramt loftet, så nu tager vi ikke flere«.

Hvad så, hvis der er flere, end loftet tillader, der ifølge konventionerne skal have ophold?

»Så skal der ske det, at det flertal, som står bag aftalen, træder sammen og kigger hinanden i øjnene og siger: Hvad gør vi for at begrænse tilstrømningen? Så må vi jo diskutere, om det er en justering af reglerne for familiesammenføring, der skal til, eller om der skal ske noget med grænsekontrollen. Hvad vil det så betyde for det årlige optag af kvoteflygtninge? Vi har ikke mange knapper at skrue på, men vi har nogle«.

Udspil Det foreslår Socialdemokratiet Folketinget skal fastsætte et politisk loft for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der hvert år kan komme til Danmark. Loftet omfatter opholdstilladelser til flygtninge, personer med humanitært ophold og familiesammenførte fra ikke-vestlige lande.

»I den økonomiske politik har vi jo indarbejdet nogen forudsætninger i vores finanslov, som handler om, hvad vi tror, væksten vil blive, hvad beskæftigelsen vil være, og hvordan det ser ud med eksporten. Udvikler økonomien sig anderledes, er det jo helt naturligt, at Folketinget og regeringen træder sammen og siger: Hvad skal vi gøre for at komme på rette spor igen?«.

Er det ikke det, regeringen gør, når den vedtager udlændingestramninger i dag?

»Jo, og dem har vi også bakket op ud fra det synspunkt, at der er udskrevet for mange opholdstilladelser. Men hvis jeg nu skal være ærlig: Når en journalist har spurgt mig, hvad jeg mener med for mange, har jeg været lidt tom i blikket. Jeg ved bare, det er for mange, men jeg kan ikke sige, hvad jeg så mener er den realistiske tilstrømning«.

Hvem kommer først

Hvordan skal pladserne inden for loftet prioriteres? »Der vil være nogle, vi er forpligtet til af konventionerne, for eksempel familiesammenføring til nogle grupper af flygtninge. De vil automatisk tage nogle af pladserne«.

Så de kommer først i rækken?

»Det er vi nødt til, for det er vi bundet til at konventionerne, og det fortæller også lidt om absurditeten i alt det her. Vores forhåbning er jo, at antallet af familiesammenføringer til flygtninge efterhånden vil ebbe ud, fordi de nye flygtninge, der kommer, vil komme som hele familier via kvoteordningen. Det er i det nuværende system, at man sender en i forvejen, som så bliver familiesammenført med de andre«.

Hvem kommer efter de familiesammenførte i rækken?