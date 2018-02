Holdt kokainkørsel hemmelig: Engel-Schmidt færdig som folketingskandidat i Lyngby Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt holdt sin kokainkørsel hemmelig for sin opstillingskreds, fortæller lokal V-formand.

Venstres Jakob Engel-Schmidt kan ikke længere stille op til Folketinget for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

Det fortæller formanden for Venstre i politikerens opstillingskreds nord for København, efter det er kommet frem, at Engel-Schmidt har kørt bil med kokain i blodet.

»Vi sætter gang i en proces, hvor vi vil finde en anden kandidat til posten. Jeg er dybt skuffet over det, der er sket og tager stor afstand fra det, han har gjort. Det kan vi ikke acceptere i Venstre i Lyngby-Taarbæk«, siger den lokale V-formand Toke Fredlev.

Han forklarer, at Engel-Schmidt ikke fortalte sin opstillingskreds om hændelsen, hvor han i juli sidste år blev taget af politiet for kokainkørsel og frakendt kørekortet ubetinget i tre år.

»Vi har overhovedet ikke kendt til den her sag. Han forklarede, at han havde brug for en pause, at han havde fået en god mulighed for at blive direktør i Niels Brock, og at han synes, det var vigtigt, at politikere ikke bare sad inde på Borgen. Han sagde samtidig, at han forventede at vende tilbage igen. Der har ikke været nogen andre forklaringer«, fortæller Toke Fredlev.

Havde han haft en større chance, hvis han med det samme havde beklaget sin handling over for jer?

»Det ved jeg ikke. Det er ikke det, der er sket, så den situation vil jeg ikke tage stilling til«, siger han.

Er det nok i sig selv, at han har taget kokain?

»Det er i hvert fald ikke noget, vi accepterer i Venstre i Lyngby-Taarbæk«, siger Toke Fredlev.

Han forestiller sig, at det vil være svært for Jakob Engel-Schmidt at finde en anden opstillingskreds i Venstre.

»Det tror jeg. Jeg ved i hvert fald, at vores kreds er meget enig i, at han ikke kan fortsætte som vores kandidat på baggrund af det her«, siger den lokale V-formand.