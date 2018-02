S-ordfører lover, at partiet stemmer for burkaforbud: Det var os, der foreslog det til åbningsdebatten Socialdemokratiet har ikke meldt klart ud, om partiet stemmer for lovforslaget til et burkaforbud. Nu lover Pernille Rosenkrantz-Theil dog, at partiet leverer de afgørende stemmer, hvis de får indflydelse.

Socialdemokratiet kommer til at stemme for regeringens kommende lovforslag til et burkaforbud. Det bekræfter partiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil i en sms til Politiken.

»Selvfølgelig stemmer vi for et burkaforbud. Det var os, der foreslog det til åbningsdebatten (i Folketinget, red.). Men vi vil se nærmere på det konkrete forslag, de har fremsat. Nu er vi pludselig de afgørende mandater, og så vil vi selvfølgelig have indflydelse på indholdet«, skriver hun.

Meldingen fra Pernille Rosenkrantz-Theils kommer, efter at hendes partifælle retsordfører Trine Bramsen tidligere har sagt, at det ikke var sikkert, at Socialdemokratiet ville stemme for lovforslaget.

At Socialdemokratiet er endt med de afgørende mandater skyldes, at Liberal Alliance tirsdag valgte at fritstille partiets folketingsmedlemmer, når regeringens lovforslag vil komme til afstemning i Folketinget. Det betyder, at syv ud af partiets 13 medlemmer af Folketinget ikke stemmer for forbuddet.

Skiftende meldinger fra S

Med forslaget ønsker regeringen at forbyde, at man i det offentlige rum bærer beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Det omfatter blandt andet burkaer og elefanthuer, hvor blot øjne og mund er synlige.

Forslaget blev præsenteret i tirsdags, og samme dag klokken 18.55 bragte Ritzau en artikel, hvor Trine Bramsen sagde, at »vi vil kigge på, hvad de juridiske konsekvenser er ved det forslag. Så tager vi stilling på baggrund af det. Det er den fair og reelle måde at gøre det på«.

Tre timer efter, klokken 21.55, skrev partifællen Pernille Rosenkrantz-Theil på Twitter:

»Ja, vi stemmer for. Vi går ind for regler for både for meget og for lidt påklædning. Det sidste er der regler for allerede, og det første er først blevet et problem med niqaberne«.

— Rosenkrantz-Theil (@RosenkrantzT) 6. februar 2018

Dagen efter - om onsdagen - holdt Trine Bramsen dog igen med at melde klart ud, om partiet ville stemme for forslaget.

»Det kommer helt an på, hvad det er for konsekvenser, forslaget har. Vi har sagt meget klart, at vi støtter et burka- og niqab-forbud, men det forslag, regeringen har lagt på bordet, er jo noget andet – det handler om tilsløring, og der vil vi gerne afvente den juridiske vurdering af, hvad det kommer til at betyde, og hvad det omfatter«, sagde hun til Politiken.

Men torsdag morgen lover Pernille Rosenkrantz-Theil altså igen, at partiet stemmer for lovforslaget.

»Enkelte journalister har ikke læst hele twitterdebatten, hvilket er svært at klandre dem. Men det får dem til at tro, at alt er afklaret, og at vi er klar til at stemme for regeringens burkaforslag uden forudgående forhandlinger«, skriver hun.

Det skal ifølge lovforslaget være op til ordensmagten og domstolene at vurdere, om en beklædningsgenstand bliver brugt i strid med forbuddet.

Hvis en person overtræder forbuddet, skal bødestraffen første gang lande på 1.000 kroner. Anden gang stiger det til 2.000 kroner, dernæst 5.000 kroner og fra fjerde gang 10.000 kroner.

Udkastet til lovforslaget bliver nu sendt i høring, hvor eksperter og interessenter har mulighed for at forklare deres synspunkter til emnet, inden lovforslaget fremsættes i Folketinget.