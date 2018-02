Nyhedsanalyse: Regerings-top pønser på ministerrokade som nyt afsæt efter turbulent halvår En ministerrokade, hvor man henter nye navne ind, er under overvejelse i regeringens top. Flere centrale ministre håber, at den kan bringe ny energi til det blå regeringshold og øge blå bloks chance for at vinde næste folketingsvalg.

Efter et særdeles turbulent halvår i den borgerlige lejr går regeringstoppen nu med kraftige overvejelser om at skifte ud på ministerholdet. Det fortæller flere ministre fra regeringens magtfulde koordinationsudvalg, som Politiken har talt med.

En eventuel rokade skal tilføre regeringen nyt blod, signalere en ny start og dermed give Venstre, Konservative og Liberal Alliance et nyt afsæt frem mod næste valgkamp, lyder analysen.

Der er ikke truffet en endelig beslutning – hverken om rokaden skal gennemføres eller hvornår – og i sidste ende er det formelt set alene op til Lars Løkke Rasmussen at skifte ud på ministerholdet. Men ifølge Politikens kilder føres der i øjeblikket bilaterale samtaler i partitoppene om fordele, ulemper og perspektiver ved en kommende ministerrokade.

Flere forskellige modeller nævnes, og timingen er afgørende. En gruppe taler for en hurtig løsning, hvor en rokade sættes i gang allerede til foråret – og senest til juni.

Det vil give ministrene mere tid til at sætte sig ind i deres stofområde. Samtidig undgår man, at de nye ansigter primært bliver afsender på skuffeforslag planlagt af den tidligere minister.

Andre kilder tæt på regeringstoppen – som også bekræfter overvejelser om en fremtidig ministerrokade – peger på fordele ved at vente med rokaden til august eller september.

Tager man taburetten fra ministre tæt på en sommerferie, kan de uforstyrret gå og mugge i dagspressens hjørner, mens alle andre forsøger at holde fri. Samtidig er der brug for, at en ministerrokade følges op med nye politiske tiltag for at bevare momentum, hvilket er utænkeligt i en sommerferie.

Tilhængere af en ’sen’ rokade påpeger desuden, at et efterfølgende momentum typisk kun varer omtrent seks måneder, og at man derfor bør lægge det tæt på et valg. I 00’erne foretog Fogh to ministerrokader tæt på et valg i et forsøg på at udnytte det efterfølgende momentum i en valgkamp.

I 2004 skiftede VK-regeringen ud på tre poster og hev eksempelvis Connie Hedegaard ind som konservativ miljøminister syv måneder før valget.

I 2007 gjorde Fogh tre måneder inden valget Karen Jespersen (V) til ny socialminister og minister for ligestilling, mens tidligere skatteordfører for Konservative Jacob Axel Nielsen blev ny transport- og energiminister.

Men med i ligningen hører, at statsminister Løkke er mere konservativ end Fogh, når det kommer til rokader. Løkke har vist, at han går langt for at holde på sine ministre, og kilder tæt på Venstres politiske leder forklarer, at Løkke går op i at udvise stabilitet på ministerholdet, hvilket bedst lader sig gøre uden for meget udskiftning.

Kaotisk vinter

Overvejelserne i regeringstoppen kommer efter en kaotisk afslutning på 2017, hvorfor regeringen har et behov for at demonstrere sammenhold og duelighed.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen måtte inden jul opgive de parallelle forhandlinger om en skattereform og et såkaldt paradigmeskifte i udlændingepolitikken.

Det langstrakte og pinagtige forløb for blå blok udstillede både et anstrengt forhandlingsklima og ideologiske forskelle mellem yderpunkterne i den borgerlige lejr.

Særligt Liberal Alliance og Dansk Folkeparti endte med at presse hinanden i en grad, så det næsten kun kunne ende i et kollaps.

I denne uge fik blå blok skrabet en mindre skatteaftale i hus, der akkurat sikrede skindet på næsen af Løkkes prestigeprojekt – Jobreform I og II – hvor regeringen først indførte et kontanthjælpsloft og i denne uge blev enige om et nyt jobfradrag, som særligt skal give mere i lønningsposen til folk, der tager et lavtlønsjob.

Men forløbet efterlod regeringsblokken en smule forpjusket. Flere af forhandlerne talte efterfølgende åbent om, hvordan forhandlingerne havde tæret på deres tillid til repræsentanter fra de øvrige partier.

I begyndelsen af det nye år var det derfor vigtigt for regeringen at flytte fokus væk fra de interne skærmydsler og vise handlekraft. Det skete med regeringens stort anlagte plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

En sag, hvor regeringen og Dansk Folkeparti uden problemer kan danne fælles front, og hvor de fleste af Folketingets partier efterhånden kæmper en fælles sag. Særligt efter folketingsvalget i 2015, hvor de indrapporterede resultater fra mange valgkredse i provinsen gav jordskredsfornemmelser på Christiansborg.

Med lanceringen af udflytningsplanerne kan regeringen strege endnu et væsentligt punkt på sin dosmerseddel, som efterhånden begynder at se tynd ud.

To af de store dagsordener, som regeringen endnu ikke har fyret af, er udspillet til et nyt medieforlig og et energiudspil. Førstnævnte rummer en tung borgerlig værdipolitisk dagsorden, da udspillet lægger op til at skære kraftigt i Danmarks Radio, mens energiudspillet – ud over at sikre, at Danmark lever op til sine klimamålsætninger – også rummer en mulighed for at sænke energiafgifterne til borgere og forventningsfulde energitunge virksomheder.

Men med et valg i sigte inden for de næste 16 måneder og en blå blok, der næsten konsekvent halter efter i meningsmålingerne, kan en justering af ministerholdet derfor være en mulighed.