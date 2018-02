Amnesty: Regeringen vil svække borgernes domstol Regeringen sender en åben invitation til lande med ondt i retssikkerheden, mener Amnesty. Reaktionen kommer, efter at regeringen har udsendt sit bud på, hvordan menneskerettighedssystemet skal udvikle sig.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol risikerer at komme under et gevaldigt pres.

Sådan lyder advarslen fra Amnesty International, efter at regeringen i kraft af sit formandskab for Europarådet har sendt et udkast til den længe ventede København-erklæring om menneskerettighedssystemets fremtid.

»Hvis du er en polsk kvindesagsdemonstrant, en tyrkisk journalist eller en russisk LGBT-aktivist, så må det give anledning til alvorlig bekymring, at et i menneskeretlig forstand velfungerende land som Danmark vil flytte hegnspælene for domstolen længere væk fra borgerne og tættere på staten«, siger Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty i en skriftlig kommentar.

Løkke: Ude af sync

Politiken beskrev tidligere på ugen, at regeringen i sit udkast til en København-erklæring har nedtonet sit bebudede opgør med det europæiske menneskeretssystem.

Det sker på trods af, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) så sent som i forrige uge i en tale i Strasbourg talte om et system, der var ude af sync med den nationale virkelighed.

Flere danske eksperter i international ret har kaldt udkastet for »markant« og »ambitiøst«, men mener samtidig, at udkastet holder sig inden for de diplomatiske kridtstreger. Men ifølge Amnesty er der en »tydelig indenrigspolitisk dagsorden«, som gemmer sig bag en række af de 84 punkter i København-erklæringen.

Farlig kurs

Amnesty peger blandt andet på, at regeringen i erklæringen giver udtryk for, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kun skal blande sig i sager om asyl og andre udlændingeretlige spørgsmål under helt særlige omstændigheder.

»Mange af forslagene vil styrke staternes mulighed for at udøve politisk påvirkning af domstolens arbejde, så nationale interesser spiller en større rolle, mens Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal holde sig i baggrunden. Dermed sender Danmark en åben invitation til lande med ondt i retssikkerheden, og som i forvejen har svært ved at efterleve domstolens afgørelser. Det er en farlig kurs, når man ser på det nuværende politiske landskab i visse medlemslande«, siger Trine Christensen, der henviser til lande som Rusland, Tyrkiet og Ungarn.

Amnesty International vil indgive et høringssvar, der er mere detaljeret, til det danske formandskab senest 16. februar.

Det danske formandsskab for Europarådet begyndte i november sidste år og bliver afsluttet med et topmøde i København, der finder sted 12. og 13. april. Her skal alle Europarådets 47 medlemslande forsøge at blive enige om formuleringerne i København-erklæringen.