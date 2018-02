Liberal Alliances folketingsgruppe undrer sig over deres egen ministers beslutning om udflytning

Siden 1962 har De Økonomiske Råd (DØR) været en politisk uafhængig institution med frihed til selv at beslutte, hvilke økonomiske og finansielle analyser der skal oplyse samfundet.

Hverken regeringen eller Folketinget har blandet sig i, hvordan sekretariatet bag de økonomiske vismænd forvalter sine penge; om de eksempelvis bruges på den ene eller anden økonomiske model.

Men den uafhængighed er nu under angreb. Det siger overvismand Michael Svarer, efter regeringen har bestemt, at DØR skal flyttes væk fra ministerierne i København og til Horsens i Østjylland.

»Det har været en organisation, som kunne agere uafhængigt og uden risiko for repressalier. Nu får vi begrænset vores frihed. Det er historisk, og det har vi aldrig prøvet før. Vi er sat i en situation, hvor vi ikke længere selv kan bestemme, hvordan vi bedst bruger ressourcerne til at lave det bedst mulige arbejde, og det er at tage en parameter væk fra uafhængigheden«, siger Michael Svarer.

Politiken har de seneste dage fortalt, hvordan regeringen med sin udflytning af statslige arbejdspladser også griber ind i en række selvejende eller uafhængige institutioner.

Det samme sker med DØR, hvis uafhængighed i dag står som et forbillede for andre europæiske lande, der jævnligt kontakter sekretariatet for at blive klogere på opbygningen.

Sekretariatet rummer 33 arbejdspladser, hvoraf en del besættes af økonomer, der kommer med dugfriske erfaringer fra Økonomi- eller Finansministeriet. Kun få, hvis nogen overhovedet, kommer til at flytte med, og dermed skal institutionen mere eller mindre starte forfra. Vismændene, der også fungerer som bestyrelse for DØR’s sekretariat, har til enhver tid haft selvbestemmelse over, om det er bedst for kvaliteten i arbejdet og rekrutteringsgrundlaget at være i hovedstaden eller andre steder. Det har de ikke længere.

Michael Svarer siger, at sekretariatet godt kan rekruttere dygtige økonomer i det østjyske, hvor han selv bor og tjener til føden som professor på Aarhus Universitet. Men specialister med den unikke kombination af akademisk indsigt og konkret erfaring fra centraladministrationen findes der af indlysende årsager flest af i geografisk nærhed af Slotsholmen. Dertil kommer, at de ansatte i DØR har behov for jævnligt at holde møder med embedsfolk og andre interessegrupper, som er placeret i København.

»Vi fungerer som en finanspolitisk vagthund, som per definition skal være uafhængig. Men vagthunden kommer til at miste både kræfter og tænder, og den vil måske også blive mere skinger, ligesom små hunde, der skal galpe op for at få opmærksomhed. Faren ved at blive svagere, end vi er i dag, er, at vi bliver ligegyldige som institution, og så kan man lige så godt lukke den«, siger Michael Svarer.

LA-ordfører undrer sig

Her er brevet, der blev sendt til statsministeren, økonomi- og indenrigsministeren og innovationsministeren 1. februar 2018

Rådet har opbakning fra en lang række organisationer. Det sker sjældent, at både Dansk Arbejdsgiverforening, LO, 3F, DI, Dansk Erhverv, Cepos, Akademikerne, Forbrugerrådet Tænk, Finans Danmark og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd finder en sag, de alle er enige om.

Men alle har de opfordret regeringen til at omgøre sin beslutning om at flytte DØR, viser et brev til statsministeren, som er blevet lækket til Børsen og Politiken.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) svarede en uge efter, at regeringens beslutning ligger fast. Og den nye udmelding fra Michael Svarer får heller ikke ministeren til at ændre holdning, skriver han til Politiken i et svar, hvor han afviser, at regeringen piller ved rådets uafhængighed.

»Regeringen respekterer fuldstændig, at De Økonomiske Råd er fagligt uafhængige. I forhold til det gør en flytning til Horsens ikke nogen forskel«, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Liberal Alliances folketingsgruppe kan dog ikke se den samme fornuft som deres egen minister:

»Det Økonomiske Råds arbejde er på et fagligt ekstremt højt niveau, og det er en vigtig, uafhængig institution. Når noget virker så godt, kan jeg da godt undre mig over, at man vil ændre på organiseringen«, siger finansordfører Joachim B. Olsen (LA), der også er formand for Folketingets Finansudvalg.

Da Politiken vil have LA-politikeren til at uddybe, da det jo er hans eget partis minister, der er ansvarlig for udflytningen af rådet, svarer han: »Jeg har ikke yderligere kommentarer«. Det er en melding, han gentager flere gange.

Radikales Marianne Jelved, der var Danmarks økonomiminister i 1993 til 2001, siger, at hun aldrig kunne have fundet på at rykke på De Økonomiske Råd.

»Fordi det ligger uden for regeringens prærogativ. Det er en helt særlig og uafhængig institution, som man respekterer. Regeringen overskrider nogle grænser her«, mener Marianne Jelved.

Hun er enig med Svarer i, at rådets uafhængighed beklikkes.

»Det ligger i deres selvstændighed, at de selv kan bestemme, hvem de vil ansætte i sekretariatet. Det påvirker regeringen ved at rykke dem til et sted, hvor det bliver vanskeligere«, siger Marianne Jelved.

»Jeg frygter, at kvaliteten i deres arbejde får et nyk nedad. Det et problem, fordi de kan og skal forholde sig til regeringens måde at føre politik på«.