LA fører pennen, når regeringen nu ændrer datalov og trivselsmåling

Øget beskyttelse af borgernes personlige oplysninger og en styrket retssikkerhed. Det kendetegner to ændringer, som regeringspartiet Liberal Alliance nu har gennemtrumfet.

Forandringerne handler om konkrete problemer med datasikkerheden i det offentlige, som Politiken har sat kritisk fokus på de seneste måneder.

Justitsminister Søren Pape (K) blev fredag presset til at ændre det forslag til en ny databeskyttelseslov, som er blevet stadig mere intenst kritiseret efter Politikens første artikler om sagen i begyndelsen af december.

Justitsminister justerer ind

Papes lovforslag ville i sin oprindelige form betyde, at myndigheder får frihed til at dele borgernes personlige oplysninger med hinanden til helt nye formål uden at oplyse borgerne selv.

Det vil være en alvorlig svækkelse af datasikkerheden og borgernes retssikkerhed, lød det fra flere eksperter og organisationer. Og flere partier var lettere chokerede, fordi ministeren ikke havde orienteret dem om lovforslagets vidtrækkende konsekvenser.

Så sent som på et samråd 23. januar rystede justitsministeren stadig på hovedet over kritikken:

»Jeg er ret meget i tvivl om, hvad problemet er«, sagde Pape Poulsen.

Men nu er han tilsyneladende ikke længere i tvivl:

»Borgernes datasikkerhed er meget vigtig for mig. Derfor har jeg lyttet til de bekymringer, der har været rejst i forbindelse med behandlingen af lovforslaget«, lød det fra justitsministeren i en pressemeddelelse fredag.

Justitsministeren justerer nu paragrafferne, så borgerne altid skal orienteres, hvis myndighederne agter at genbruge personoplysninger i »kontroløjemed«. Det vil sige, når allerede indsamlede data skal bruges til et helt andet formål om at kontrollere borgernes skatteoplysninger eller vilkårene for deres sociale ydelser.

Et enormt ansvar i en ny digital tidsalder

Liberal Alliance gik på opsigtsvækkende vis ud og undsagde den konservative minister op til samrådet i januar. Og bagefter, da Pape havde udtrykt sin manglende forståelse for bekymringerne, tegnede der sig pludselig et flertal imod justitsministeren. Også DF undrede sig nu over ministerens kurs.

Retsordfører Christina Egelund (LA) glæder sig over, at der nu kommer en bedre balance mellem hensynet til afbureaukratisering af den offentlige sektor på den ene side og borgernes retssikkerhed på den anden. Dermed lever ’databeskyttelsesloven’ også op til sit navn, siger hun.

»Vi står kun i begyndelsen af den digitale tidsalder, og der påhviler os et enormt stort ansvar, når vi laver ny lovgivning: at vi sætter de rigtige hegnspæle op om borgerens retssikkerhed. Udviklingen betyder, at vi kommer til at efterlade os flere og flere digitale spor som mennesker, og jeg vil vil gå så langt som til at sige, at personlige data er omfattet af den private ejendomsret, som er et kerneprincip for os«, siger Egelund, der også er politisk ordfører.

Trivselsmåling bliver nu anonym

Kort forinden fredag valgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) at genstarte den omstridte nationale trivselsmåling blandt alle landets folkeskolebørn, men med en væsentlig ny garanti til borgerne: Børn og deres forældre kan fremover selv vælge, om besvarelserne af de personlige og følsomme spørgsmål om deres trivsel og sundhedstilstand skal være anonyme eller registreres med barnets identitet i ministeriets databaser.

I første omgang bliver det et bureaukratisk monster, eftersom eleverne får mulighed for at svare på papir. »Det er noget bøvl for at sige det rent ud«, medgiver Riisager.