Overvismands kritik af flytning splitter Liberal Alliance

FOR ABONNENTER

Vi finder straks en tom p-plads på Nytorv, som er St. Heddinges hjerte, og man skal ikke betale. Bekvemt. Den lille købstad gør det let at komme på besøg. Små ting tæller. Ensretningen i Algade blev f.eks. vendt, da man forstod, at trafikretningen i hovedgaden ødelagde det naturlige flow fra indfaldsvejen. Hovedbyen i Stevns Kommune vil ikke gå glip af gæster, fordi de sendes på tur i anonyme parallelgader.

Det forhindrer dog ikke butiksdød i St. Heddinge. Byen mister stadig flere af de specialbutikker, der er særligt vigtige, fordi de sikrer et bredt udvalg af varer i deres kategori. Stevns Boghandel drejede nøglen i 2011, byens sidste skobutik, Oluf Hansen Sko, lukkede i 2014. Man kan ikke længere købe elektronik, legetøj eller komme i banken, og med udgangen af marts lukker Kop & Kande. Så er der heller ingen isenkræmmer.

»Vi er et præmieeksempel på det, der sker i alle mindre byer. Kun få hårdføre butikker er tilbage. Vi er hammermeget på vej ned«, siger formanden for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, Tim Warner, da han støder til for at vise Politiken rundt i sin fødeby.

I den 37-årige lokale erhvervsmands optik er turen mod bunden uundgåelig. Den kan forsinkes, men ikke undgås, fordi St. Heddinge nu har mistet flere af de nøglebutikker, der skal sørge for, at folk som hovedregel kan få, hvad de har brug for i dagligdagen og derfor ikke behøver at tage andre steder hen.