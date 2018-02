Aarhus Universitet vil afdække politisk pres på forskere Fællestillidsmand kalder kommende undersøgelse »absolut nødvendig«.

I kølvandet på artikler i Politiken vil ledelsen på Aarhus Universitet nu selv undersøge omfanget af sager, hvor forskere er blevet udsat for politisk pres i forbindelse med rådgivning af offentlige myndigheder.

Hvis forskere oplever at blive presset til andet end deres integritet og faglighed kan bære, »så skal vi have det frem i lyset«, skriver rektor Brian Bech Nielsen i et indlæg på universitets hjemmeside som reaktion på en rundspørge fra Politiken Research offentliggjort i begyndelsen af denne måned.

I den anonyme rundspørge angiver rundt regnet 1.200 professorer, lektorer og andet videnskabeligt personale fra landets universiteter, at de har leveret forskningsbetjening af ministerier og styrelser.

Af dem har over 7 procent oplevet, ’at ministerier eller styrelser har ændret i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten’.

Endnu flere – 13 procent – svarer, at de har oplevet, ’at opgaven har været stillet på en måde, så det kun er muligt at nå frem til politisk opportune resultater’.

Selv om det er et mindretal, mener rektor Brian Bech Nielsen, at det medfører behov for yderligere afdækning og en dialog, der kan føre til konkrete løsninger.

»Derfor vil jeg i første omgang tage initiativ til, at vi får afdækket problemets omfang på vores eget universitet. Dernæst skal vi have sat gang i en dialog, der kan lede frem til konkrete initiativer om, hvordan man som forsker bedst agerer i en sådan situation, og hvordan man helt konkret hejser et advarselsflag«, skriver rektoren i sit indlæg.

Ikke mindst på Aarhus Universitet har myndighedsbetjening fået opmærksomhed i den brede offentlighed, fordi Berlingske har bragt artikler om forskere fra universitetet, der oplevede et pres fra Miljø- og Fødevareministeriet, da de skulle regne på udledningen af kvælstof i landbruget.

Fællestillidsmand: Nødvendigt

Det var i går ikke muligt for Brian Bech Nielsen at uddybe sit indlæg, fordi han i øjeblikket er i Asien. Men fællestillidsmand for universitets akademikere Olav W. Bertelsen kalder det »absolut nødvendigt«, at ledelsen tager initiativ til en undersøgelse, der kan afdække omfanget nærmere, fordi forskningsfriheden er selve universiteternes »arvesølv«.

I lighed med sin rektor tør Olav W. Bertelsen endnu ikke sige noget om, hvordan afdækningen mere konkret skal foregå. Men fællestillidsmanden vil blandt andet gerne afsøge karakteren af det politiske pres. En ting er således klokkeklare sager, hvor et ministerium eller styrelse har ændret på konklusioner i en rapport. Noget andet er for eksempel tidspres.

»Når man har at gøre med myndighedsbetjening, så vil man tit have nogle meget korte deadlines. Der vil man som forsker ofte være i en situation, hvor det er lige på kanten, hvorvidt det er forskningsmæssigt forsvarligt. Det skal naturligvis holdes på den rigtige side«, siger Olav W. Bertelsen.

Princippet om forskningsfrihed er lovfæstet. Alligevel kan der være behov for nye mekanismer, der sikrer, at den også er en realitet, mener Olav W. Bertelsen, der også er formand for Universitetslærerne under Dansk Magisterforening. Her har man diskuteret muligheden for et online bibliotek, hvor offentligheden har adgang til alle forskningsrapporter inden for myndighedsbetjening.

»Så er det ikke et spørgsmål om, at journalister eller andre skal søge aktindsigt for at finde dem. Den slags åbenheds-mekanismer kan måske også være en løsning. Vi ser også gerne, at man undersøger, hvorvidt der er brug for en ombudsmand for forskningsfrihed på det enkelte universitet eller på landsplan«, siger han.

Kan forskerne ikke løse det hele selv ved ganske enkelt bare at sige fra over for politisk pres?

»I dag kan man gå til sin leder eller klage til praksisudvalget. Men det kan måske være svært at overbevise sig selv om, at det ikke skaber en hel masse virvar omkring en selv«.