FN's flygtningeorganisation har »alvorlige bekymringer« omkring S-forslag UNHCR er betænkelig ved, at Socialdemokratiet vil fjerne muligheden for at søge asyl på dansk jord. S undrer sig over bekymring.

FN er tiltænkt en central rolle i Socialdemokratiets nye plan for fremtidens danske asylsystem, men FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, har store betænkeligheder over for modellen.

Det siger Cécile Pouilly, der er international talsperson for UNHCR, til Politiken. Hun ser gode elementer i Socialdemokratiets forslag om at øge støtten til at bekæmpe de grundlæggende årsager til migration, men udtrykker bekymring for planen om at fjerne muligheden for at søge asyl på dansk jord og i stedet overføre asylansøgere til en lejr uden for Europa.

»Vi har alvorlige bekymringer over for nogle af forslagene, som – hvis de blev gennemført – klart ville være skadelige for beskyttelsen af flygtninge og i strid med Danmarks internationale forpligtelser«, siger Cécile Pouilly, der især nævner forslaget om at fjerne adgangen til at søge asyl i Danmark. Det vil ikke sende et positivt signal til resten af verden om en global ansvarsdeling, siger hun.

UNHCR er ikke imod en aftale mellem to lande om at oprette et asylbehandlingscenter, men den skal være i fuld overensstemmelse med international ret og bør have til formål at styrke muligheden for beskyttelse, siger hun.

Danmark vil beholde ansvaret

Cécile Pouilly understreger også, at Danmark i givet fald stadig vil have ansvaret for asylansøgere, selv om de overføres til asylbehandling i udlandet. International flygtningelov kræver, at asylansøgninger bliver behandlet inden for territoriet af det land, de ankommer til – eller som har jurisdiktion over dem, siger hun.

»Det betyder også, at asylansøgere ikke kan sendes tilbage ved grænsen med sigte på at overdrage ansvaret. Selv hvis Danmark lukkede for adgangen ved sine grænser med henblik på at overføre ansøgere til en anden stat, ville man ikke desto mindre beholde ansvaret for at sikre dem beskyttelse mod at blive sendt tilbage til en situation, hvor de pågældendes liv og frihed er i fare«, siger Cécile Pouilly.

S: Forpligtelser vil blive overholdt

Socialdemokraternes udenrigsordfører, Nick Hækkerup, undrer sig og peger på, at partiet fra starten har slået fast, at modtagecentre vil overholde Danmarks internationale forpligtelser. Det kan ifølge Nick Hækkerup enten sikres ved, at lejrene drives under dansk jurisdiktion eller sammen med for eksempel UNHCR.

»Der synes jeg, at UNHCR bør glæde sig over, at vi fra dansk side tager initiativer, som vil kunne hjælpe flere i verden, der er på flugt«, siger Nick Hækkerup.

En række danske eksperter har slået fast, at man juridisk godt kan lave en model, hvor man sender asylansøgere til en lejr i udlandet, hvis den opfylder de internationale krav. Eksperter har også tilkendegivet, at de har svært ved at se noget afrikansk land, der lever op til kravene om sikkerhed og demokrati og samtidig vil gå med til at huse en sådan lejr.

Socialdemokratiets plan indebærer, at de asylansøgere, der tilkendes asyl, skal overdrages til UNHCR. Organisationen skal så huse dem i en flygtningelejr eller sikre, at de integreres i det land, hvor modtagecenteret ligger. Danmark vil så tage imod et antal kvoteflygtninge fra FN.

Adspurgt om, hvorvidt UNHCR vil kunne spille en rolle i en sådan asylmodel, svarer Cécile Pouilly, at UNHCR har en række kriterier for, hvordan den slags skal foregå.

De pågældende mennesker skal beskyttes mod at blive sendt tilbage til en situation, hvor deres liv eller frihed er truet, forklarer hun. De skal have adgang til en fair asylprocedure, inklusive retten til en individuel afgørelse. Der skal være en ordentlig modtagelse og behandling i overensstemmelse med internationale standarder. Der skal være »respekt for personens frihed og sikkerhed« og varige løsninger for dem, der vurderes at have behov for beskyttelse, ligesom tilbagesendelser til oprindelseslandet skal foregå med respekt for menneskerettigheder, forklarer hun.

Hvis alle kriterier respekteres, og arrangementet sigter på at styrke muligheden for at få asyl, så vil det ifølge Cécile Pouilly være muligt for UNHCR at arbejde med regeringerne.