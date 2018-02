Transportminister vil bygge flere veje efter 2020

Asfaltmaskinerne får travlt efter 2020, hvis det står til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Landets infrastruktur kan nemlig slet ikke håndtere de mange biler, der ruller ud på vejene i disse år, og derfor vil ministeren bygge endnu flere veje, siger han.

»Lige så snart der bliver rum i statsfinanserne, og det bliver der efter 2020, så skal vi, hvis flertallet vil, bygge flere veje. Vi skal have nogle bredere veje, og så skal vi have nogle flere motorveje, hvor der er plads til flere biler, så trafikken kan afvikles hurtigere«, siger Ole Birk Olesen.

Meldingen fra ministeren kommer, efter at nye tal fra Vejdirektoratet har vist, at trafikken på vejene er steget med 21 procent fra 2000 til 2016.

Alene i årene 2013 til 2016 er trafikken steget næsten tre gange så hurtigt som i de forudgående år, skriver fagbladet Ingeniøren.

Og på motorvejene er trafikken siden 2010 steget med 31 procent.

Den slags tager lang tid

Hos Dansk Industri (DI) deler branchedirektør Michael Svane ønsket om flere veje.

»Vi har brug for flere veje, fordi vejene er ramt af trængsel og flaskehalse. Det er dyrt for samfundet, virksomhederne og borgerne«, siger han.

Konkret kunne man ifølge DI blandt andet satse på en udvidelse af E45 fra Randers og ned til Trekantområdet, en tredje Limfjordsforbindelse og en havnetunnel i København.

Ole Birk Olesen understreger, at andre transportformer også skal gøres attraktive, så de kan aflaste vejene. Det gælder især jernbanen.

Ministeren mener dog, at der allerede bliver gjort meget for at lokke flere om bord på togene.

»Vi er bare udfordret af, at det er ting, der tager lang tid. Det tager for eksempel lang tid at få elektrificeret skinnerne, og det tager lang tid at få en nyt signalsystem. Og det tager også forholdsvis lang tid, før der kommer de nye eltog, der vil sikre en bedre oplevelse af at køre i tog og en større driftsstabilitet og dermed færre forsinkelser«, siger han.

Transportministeren påpeger, at der i øjeblikket investeres 119 milliarder kroner i jernbanen, mens der til sammenligning bliver investeret 39 milliarder kroner i vejnettet.

ritzau