Pernille Skipper om S-udspil og røde linjer: »Det er ikke nok, at de tænker dårlige tanker« Enhver uenighed med Socialdemokratiet betyder ikke, at Enhedslisten skal gøre brug af partiets nye, røde linjer, siger politisk ordfører efter kritik fra baglandet.

Mens stemmer i Enhedslistens hovedbestyrelse allerede spekulerer i, om Socialdemokratiet ikke er godt i gang med at krydse partiets bebudede røde linjer med sit nye udlændingeudspil, er truslerne noget mere afdæmpede fra partitoppen på Christiansborg.

Politisk ordfører Pernille Skipper deler hovedbestyrelsens »frustration over indholdet«, men det vil komme an på en fremtidig vurdering, hvordan partiet skal forholde sig, skulle udspillet blive til politisk virkelighed.

Partiets røde linjer handler overordnet mere om retning, siger Pernille Skipper.

»Hvis man begynder at decideret modarbejde den grønne omstilling. Eller hvis fattigdommen og uligheden bare begynder at stikke fuldstændig af. Eller grundlæggende menneskerettigheder bliver overtrådt. Så er det sådan nogle situationer, hvor vi går i gang med at overveje, er det nu?«.

Over for DR har flere hovedbestyrelsesmedlemmer kritiseret Socialdemokratiets udspil, som de mener bør få konsekvenser for støtten til Mette Frederiksen.

I efteråret vedtog Enhedslisten - klog af skade efter Thorning-regeringen - nye parlamentariske retningslinjer eller værktøjer, der skal give partiet mulighed for at fremsætte konkrete politiske betingelser for at pege på en socialdemokratisk ledet regering, ligesom det skal være muligt at trække støtten til en siddende regering, hvis den krydser partiets endnu ikke definerede røde linjer.

»Vi forventer ikke at kunne bestemme det hele. Men vi forventer selvfølgelig at få noget indflydelse, og det gælder også på udlændingeområdet. At der vil være nogen absolut nedre grænser, hvor vi ikke kan være med mere. Bryder man for eksempel grundlæggende menneskerettigheder og internationale konventioner, kommer man så langt ud, så er der ikke nogen tvivl om, at så vil det være en situation, hvor vi skal diskutere, om det er en rød linje, man overtræder nu«, siger Pernille Skipper.

Dårlige tanker er ikke nok

Er der noget i Socialdemokratiets udspil, du tænker, kunne blive en rød linje for jer?

»Det er en tænkt situation, fordi det her udspil er så tænkt. Det giver ikke nogen mening, hvis man ser det folde sig ud i praksis, samtidig med at man overholder menneskerettigheder og internationale konventioner. Det kan jeg simpelthen ikke se«.

Men selv om du mener, det er en tænkt situation, kunne det jo godt blive nedfældet i et regeringsgrundlag som en politisk ambition?

Det betyder jo ikke, at første gang Socialdemokratiet gennemfører noget, som vi ikke er enige i, så ryger støtten Pernille Skipper

»Ja, og så må vi foretage en vurdering i den konkrete situation. Folder man forslaget om lejrene i Nordafrika ud i praksis, og hvis man gør det på en måde, hvor man bryder grundlæggende menneskerettigheder og internationale konventioner, så er det en anledning til, at vi i Enhedslisten skal kigge på os selv og sige, skal Socialdemokratiet så ikke finde et andet parlamentarisk grundlag? Er det så ikke så langt fra os?«.

»Jeg tror, det er vanvittigt vigtigt, at vi holder fast i, at det er nogle meget grundlæggende ting, og at det er den yderste konsekvens. Det er ikke hver gang, vi er uenige med Socialdemokratiet«.

Hvad ligger der i at trække støtten? Kunne I finde på at pege på en anden i en dronningerunde?

»Nej, for vi kunne aldrig finde på at pege på Lars Løkke. Det ville jo være idiotisk. Vi peger på Mette Frederiksen. Punktum. Og så må hun jo se, om hun kan danne regering. Det, vi har åbnet op for, er at stille nogen betingelser for det, men ikke at begynde at pege på alle mulige andre. Hvis man skal sige det helt ærligt, så er alternativet til at pege på Mette Frederiksen ikke at pege på nogen. Sådan rent teknisk«.

»Det betyder jo ikke, at første gang Socialdemokratiet gennemfører noget, som vi ikke er enige i, så ryger støtten. Vi prøver ikke at lege Enhedslisten-diktatur, men der kan være noget, der går os så grundlæggende imod. Og der er ikke nogen tvivl om, at når man snakker om lejre i Nordafrika eller Mellemøsten, som man sender folk til, så giver det minder om sådan noget som den australske flygtningemodel, som bryder stort set alle tænkelige menneskerettigheder og konventioner. Og så kan jeg da sagtens forstå, at vores hovedbestyrelsesmedlemmer begynder at tænke, her leger vi i hvert fald med noget, der er røde linjer. Men vi skal se det folde sig ud først. Før de røde linjer bliver overtrådt, så skal det jo faktisk gennemføres. Det er ikke nok, at de tænker dårlige tanker«.