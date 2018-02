Hjort: Danmark kan blive nødt til at hente IS-krigere til landet

Danskere, der sidder fængslet i Syrien efter at have kæmpet for Islamisk Stat, kan komme tilbage til Danmark. Det skriver DR baseret på udtalelser fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

I øjeblikket sidder flere hundrede kriger fra Islamisk Stat fængslet i Syrien. Her er bevægelsen de seneste år langsomt men sikkert blevet nedkæmpet. En gruppe af dem er danskere.

»Vi arbejder med at finde ud af, hvor mange der er, og så må vi se på deres sager«, siger Claus Hjort Frederiksen til DR Nyheder.

Udmeldingen kommer efter et møde i den koalition til bekæmpelse af Islamisk Stat, som Danmark er del af. Her meldte USA ud, at man gerne så, at krigernes hjemlande tog dem.

Paradoksalt, at vestlig retssikkerhed pludselig er vigtig

DR skriver, at omkring 150 danske statsborgere har sluttet sig til religiøse, militante bevægelser i Irak og Syrien siden 2012.

Claus Hjort Frederiksen så gerne, at de blev retsforfulgt i de lande, hvor de har udført forbrydelser.

Islamisk Stat er kendt for sin middelalderlige tilgang til samfundskontrol, hvilket har involveret halshugninger, sumeriske henrettelser, tortur og undertrykkelse.

»De har hugget hoveder af folk, voldtaget kvinder og børn og solgt mennesker. Der er det for mig paradoksalt, hvis de krigere nu gerne vil påberåbe sig de vestlige normer omkring retssikkerhed. For mig er det ynkeligt, hvis de mennesker skulle ønske at få den sikkerhed fra vores vestlige lande, som de så foragteligt har villet nedkæmpe«, siger Claus Hjort Frederiksen til DR Nyheder.

Han siger dog til DR, at man heller ikke ønsker at efterlade samarbejdspartneren i regionen, Syriens Demokratiske Styrker (SDF), med problemet.

»Vi har haft et godt samarbejde med SDF, og SDF har ydet en kæmpe indsats i kampen. Derfor er det andet udgangspunkt, at vi skal ikke svigte en samarbejdspartner, og ligesom prøve at fedte det her problem af på dem. Derfor må vi se på de konkrete tilfælde«, siger Claus Hjort Frederiksen.

ritzau