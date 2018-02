Djøf om mere udflytning: Det er allerede svært at hyre folk

I midten af januar offentliggjorde regeringen sin anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser, og nu opfordrer regeringspartierne til også at flytte dele af Folketinget ud.

Det er dog langt fra en god idé, lyder det fra Sara Vergo, der er formand for fagforeningen Djøf Offentlig.

»Jeg synes helt ærligt, at man skulle tage at få overstået nogle af de udflytninger, der allerede er i gang, før man begynder at flytte flere«.

»Regeringens egen evaluering af første runde viser, at det allerede nu er vanskeligt at rekruttere erfarne akademikere til de arbejdspladser, man har flyttet ud i første runde«, siger hun.

Tre institutioner

Det er Venstre, Liberal Alliance og Konservatives gruppeformænd, som ifølge DR Nyheder har sendt et fælles brev til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

Heri opfordrer Søren Gade (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Mikkelsen (LA) til, at også Folketinget overvejer at placere dele af institutionerne 'uden for de større byområder'.

Konkret drejer det sig om de tre uafhængige institutioner Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat, der alle hører under Folketinget. De tre har samlet cirka 383 ansatte.

»Jeg tror ikke, at det er nogen god idé at flytte de institutioner, der ligger meget tæt på regeringen, langt væk. Vi har jo allerede set kritikken af Det Økonomiske Råd, der har en funktion, der ligner lidt«, siger Sara Vergo.

I den anden runde af regeringens udflytning af arbejdspladser er det blandt andet besluttet, at Det Økonomiske Råd (DØR) skal flyttes fra København til Horsens.

I den forbindelse kritiserede overvismand Michael Svarer, at rådets uafhængighed blev angrebet af regeringen.

ritzau